Dieser Blick hat etwas Beruhigendes. Und riesig wirken diese Augen im Vergleich zum Schädel mit der Kurzhaarfrisur. Der Blick des Betrachters bleibt haften auf diesem Poster, das auf einer Plakatwand in Hohenbrunn pinnt - und genau das ist ja auch Sinn und Zweck eines Wahlplakats: Eine Bindung zum Wähler herstellen, Vertrauen wecken, Emotionalität schaffen. Im Vergleich mit diesem Kauz, der einen mit durchdringendem Blick anstarrt, wirken die anderen Köpfe auf den Plakaten daneben deplatziert, ihr Lächeln ein wenig gezwungen und nicht ganz so authentisch. Aber für Landrat Christoph Göbel von der CSU und seine Kontrahenten bei der Landratswahl am 15. März, Annette Ganssmüller-Maluche (SPD) und Otto Bußjäger (Freie Wähler), ist es auch wirklich eine Herausforderung, mit dem Vierten auf der Plakatwand mitzuhalten - nicht nur rein optisch. Denn die Grünen haben hier in Hohenbrunn nicht ihren Kandidaten Christoph Nadler aufgeklebt, sondern eine Eule. Und die steht bekanntermaßen für eine Tugend, die im Job eines Landrats klar von Vorteil ist: Weisheit. Andererseits galt die Eule im antiken Griechenland auch als Unglücksbotin. Der Wähler wird schon wissen, was er glaubt.

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.