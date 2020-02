Auch wenn die AfD-nahe Desiderius- Erasmus-Stiftung kürzlich ein Buch mit dem staatstragenden Titel "Nachdenken für Deutschland" herausgebracht hat, fällt der AfD im Landkreis das Nachdenken ein wenig schwer. Im Internetauftritt des Kreisverbandes soll unter dem Punkt "Meinungsfreiheit" neben einer Liste mit sogenannten "Alternativmedien" eine Zusammenstellung an Zitaten zu finden sein, die - so steht es dort - "ein wenig zum Nachdenken anregen". Bloß: Diese Liste ist leer. Was möchte die Partei nun damit aussagen? Dass es keine tiefsinnigen Weisheiten gibt, die jemanden dazu bringen könnten, über die Wahl der AfD nachzudenken? Da aktuell auch kein offizielles Wahlprogramm mit lokalen Inhalten und Ideen für die Kreistagswahl auf der Webseite zu finden ist, werden das kritische Sinnieren und die sich anschließende Wahlentscheidung zugunsten der Partei zudem doppelt schwerfallen. Da können auch Buchempfehlungen zur bundesdeutschen Situation nicht mehr helfen. Es bleibt also fraglich, wie die Kreis-AfD für den 15. März Stimmen gewinnen will. Aber ein wenig nachdenken, bevor man sein Kreuz macht, hat noch nie geschadet.

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.