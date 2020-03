Voriges Jahr hat die Überparteiliche Wählervereinigung der Studenten an der Bundeswehruniversität (USU) in Neubiberg eine erfreuliche, zeitgemäße Entscheidung getroffen: Sie hat eine Frau, die Psychologiestudentin Julia Schirmer, zur Vorsitzenden gewählt. Beim Betrachten der Wahl-Plakate der USU und der Jungen Neubiberger, mit der sie eine gemeinsame Liste hat, könnte man sich aber fragen, ob der Entschluss mit dem wirklichen Frauenbild der Vereinigung zusammenpasst. Denn die Kandidatinnen für den Gemeinderat stehen auf allen Gruppenfotos in der hinteren Reihe. Ein Telefonat mit Spitzenkandidat Lukas Jochum klärt auf. Bei dem Plakat, das auf die Idee hinweist, im Hinblick auf die Hauptstraße neu zu denken, stehen absichtlich die drei Männer Maximilian Simon, Maximilian Lilge und Antonio Melieni in der ersten Reihe. Denn sie wohnen in Neubiberg und stehen quasi für das Thema. Bei den anderen Plakaten habe der Fotograf so entschieden, da besonders Julia Schirmer so groß sei, sagt Jochum. Und überhaupt seien sie froh gewesen, dass so alle zu dem Termin zusammenkamen, und es habe schnell gehen müssen. Da habe man nicht politisch durchdacht, wie das rüberkomme. Jochum lässt keinen Zweifel zu: "Unsere Chefin ist Julia."

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.