Beim Thema Laugengebäck scheiden sich die Geister. In Bayern schon dahingehend, dass niemand, aber wirklich niemand Laugengebäck sagen würde. Brezn, Breznsemmel, Brenzstangerl. So heißt es richtig. Das haben auch die Taufkirchner Sozialdemokraten erkannt - und das Gebäck gleich ganz für sich in Anspruch genommen. "Brezn ist SPD" steht auf Wahlplakaten der Genossen geschrieben, darunter ein Bild, das aus der Marketing-Abteilung der Bäcker-Innung stammen könnte. Nur was wollen die Sozialdemokraten dem Wähler damit sagen? Dass sie das Handwerk des Brezn-Schlingens beherrschen? Braucht es eher selten im politischen Betrieb. Dass sich nur die SPD um die wenigen noch verbliebenen Bäcker kümmert? Wäre sehr lobenswert. Oder sind den Taufkirchner Genossen schlicht die Inhalte ausgegangen? Vielleicht haben sich die Wahlkämpfer um Bürgermeisterkandidat Matteo Dolce aber einfach nur an die Kampagne der Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2012 erinnert. Die plakatierten damals: "Currywurst ist SPD." Und das mit Erfolg. Die Wahl konnten die Genossen mit großem Erfolg gewinnen.

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.