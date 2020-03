Es ist schon klar, was die Neubiberger SPD mit den Plakaten signalisieren will, die sie in Unterbiberg aufgehängt hat: "Wählen Sie Ihre Nachbarn!" steht über einem Gruppenfoto der Gemeinderatskandidaten aus dem Ortsteil. Soll heißen: Wir sind Unterbiberger und vertreten eure Interessen im Rathaus. Ob das bei den Wählern aber auch so ankommt? Denn ganz ehrlich: Wer würde schon seine Nachbarn wählen? Das sind doch die, die immer die Straße zuparken und sich gleich aufregen, wenn man mal selbst sein Auto kurz draußen stehen hat. Die sich über Kinderlärm beschweren und am Sonntag um acht Uhr den Rasenmäher anwerfen. Die einem das Grillen verbieten wollen und selbst vor dem eigenen Schlafzimmerfenster Kette rauchen. Die sich die neue Schubkarre ausleihen und verbeult zurückbringen. Lauter rücksichtslose, streitsüchtige Nörgler und Nassauer - und jetzt wollen sie auch noch, dass man sie in den Gemeinderat wählt? Dann lieber jemanden, den man gar nicht kennt.

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.