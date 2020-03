Um sich für Wahlplakate fotografieren zu lassen, braucht ein Kandidat zunächst die richtige Kleidung. Ein bisschen bayerisch darf es meist schon sein, aber nicht zu sehr. Make-up ja, aber nicht übertrieben. Den Rest erledigt glücklicherweise ein Bildbearbeitungsprogramm. Und so lächeln seit Wochen die Politiker von vielen Laternenmasten und an allen stark frequentierten Ecken. Bei manchen fragt man sich aber: Haben die ein Jugendbild verwendet? Sehr glatt das Gesicht und schlank die Figur!

Solche Poster gehen für die Parteien richtig ins Geld. Und dann kommt der Sturm, der Dauerregen oder wie in Grünwald ein unbekannter älterer Herr und bringt die teuren Plakate einfach zu Boden. Schon ist es vorbei mit der Schönheit. Das Bündnis für Unterschleißheim (BfU) hat sich daher gedacht: Die Euros sparen wir uns und investieren lieber in ein Fass Freibier. Das können Interessierte am Mittwoch an der Berglstraße leeren, gemeinsam mit echten Kandidaten, ohne Retusche. Nach ein paar Bier ist die auch nicht mehr nötig.

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.