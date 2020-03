Es ist immer wünschenswert, dass der politische Diskurs auf Augenhöhe stattfindet: sachlich, fair, ausgewogen, anständig. Dazu gehört, dass der Größere - in Bayern meist die CSU - kleinere Konkurrenten - zum Beispiel die Grünen - nicht herablassend behandelt. Christine Squarra, Grünen-Bürgermeisterkandidatin in Aying, lieferte sich bei der Podiumsdiskussion ums Rathaus tatsächlich ein Rededuell Aug' in Aug' mit ihren Mitbewerbern. Die 51-Jährige, die - vorsichtig gesagt - keine Riesin unter den Kommunalpolitikern ist, behalf sich eines kleinen Tricks: Mit einem Schemel brachte sie sich in die richtige Ausgangsposition. Das hätte sie aber eigentlich gar nicht nötig gehabt. Denn wie heißt es so schön: Größe ist keine Frage von Zentimetern, sondern von Charakter.

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.