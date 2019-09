Knapp 15 Minuten braucht man, um von der S-Bahn-Station Oberschleißheim zum Schlossbiergarten zu gehen. So steht es auf dem Schild gegenüber den Gleisen. Das Quietschen der ankommenden Züge und das Brummen vorbeifahrender Autos, die in Richtung Autobahn unterwegs sind, sind nicht mehr zu hören, sobald man durch den ersten gelb-weiß gestrichenen Torbogen des Schleißheimer Schlosses tritt. Hier herrscht Stille, die Reste der Nachmittagssonne scheinen auf die zylinderförmig zugeschnittenen Hecken und die schmalen grauen Kieswege. Und doch: Wenn man fünf Minuten lang weiter in die Schlossanlagen hineingeht, hört man ein leises Klirren: Gläser, die aneinander gerieben und unsanft abgestellt werden. Dazwischen mischt sich das Gemurmel von Stimmen, unterbrochen von vereinzeltem Lachen und lauten Rufen. Die typische Geräuschkulisse eines bayerischen Biergartens.

Detailansicht öffnen Bedient seit vier Jahren im Biergarten der Schleißheimer Schlosswirtschaft: Kathleen Irion. (Foto: Robert Haas)

Kathleen Irion wischt ihre nasse Hand an ihrer langen schwarzen Hose ab und greift erneut zum Zapfhahn. Den vierten Sommer arbeitet die gebürtige Nürnbergerin mittlerweile im Biergarten der Schlosswirtschaft als Aushilfskraft. Über die Jahre ist sie eine Art Chamäleon in der Gastronomie geworden. "Ich bin überall einsatzfähig: an der Zapfanlage, im Kassenhäuschen, hinter der Warmspeisentheke und im Service", erzählt die 24-Jährige und bindet sich die dunklen lockigen Haare zu einem Zopf zusammen, bevor sie ihr weißes Kapperl wieder aufsetzt. "Da wird man natürlich ständig gefragt, ob man mal eben einspringen kann."

Auf Abruf bereit zu sein, das ist von April bis Ende September der Alltag der Studentin. "In einem Biergarten läuft natürlich vieles sehr spontan, je nachdem, was das Wetter gerade macht", sagt Irion. Seit fünf Jahren lebt sie in Oberschleißheim, studiert in München Lehramt für Deutsch und Latein. Von ihrem Arbeitsplatz auf dem Gelände des Schlosses wohnt sie mit dem Rad nur fünf Minuten entfernt. Das hat allerdings nicht nur Vorteile. "Da kann es schon vorkommen, dass einem jemand Samstagnacht um vier Uhr schreibt, er wäre krank geworden. Und dann springe ich eben doch wieder ein, weil ich ja ums Eck wohne", sagt die junge Frau, während sie an ihrer rot-weiß karierten Bluse herum zupft.

65 Dezibel Das ist der Wert, den ein Biergarten in Misch-, Kern- und Dorfgebieten von 7 bis 23 Uhr nicht überschreiten darf. In allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten gilt ein Richtwert von 60 Dezibel, in reinen Wohngebieten liegt das Maximum bei 55 Dezibel.

Wenn sich andere an lauen Sommerabenden im Biergarten amüsieren, muss die Studentin arbeiten. Bis zu 13 Stunden am Stück dauern ihre Schichten, und der Lärmpegel ist oft hoch. "Da will ich dann in meiner Freizeit nicht mehr wirklich in den Biergarten gehen, sondern lieber etwas Entspanntes machen", sagt Kathleen Irion und lacht.

Der Lärm, den ein voll besetzter Biergarten an schönen Sommerabenden unweigerlich macht, führt natürlich vor allem immer wieder zu Beschwerden von Anwohnern. Das war besonders in den vergangenen Jahren so, bevor mit der Renovierung von Wirtschaft und Biergarten begonnen wurde. Das Kühlhaus, das jetzt hinter der Gaststube untergebracht ist, stand früher direkt hinter dem Ausschank. Die Folge: Bei der Gemeinde Oberschleißheim gingen Beschwerden ein. Pächter Sebastian Able kann das verstehen, nicht jedoch die sonstigen Klagen. "Wir haben kaum noch Live-Musiker zu Gast und auch das Eisstockschießen im Winter mussten wir wieder einstellen. Aber ein Biergarten macht eben Geräusche", sagt der Münchner Wirt. Damit die Nachtruhe der Anwohner nicht gestört wird, schließt die Schleißheimer Schlosswirtschaft wie die meisten Münchner Biergärten ebenfalls früh: Nach 22 Uhr gibt es kein Bier mehr.

Biergarten Kennzeichnend für den bayerischen Biergarten sind vor allem zwei Merkmale: der Gartencharakter und die traditionelle Betriebsform, speziell die Möglichkeit, dort auch mitgebrachte, eigene Brotzeit unentgeltlich verzehren zu können, was ihn von sonstigen Außengaststätten unterscheidet. So steht es in der Bayerischen Biergartenverordnung. Diese wurde erstmals am 4. Januar 1812 von König Maximilian I aufgesetzt. In seiner Verfügung erlaubte der Monarch damit den bayerischen Bierbrauern, auf ihren eigenen Märzenkellern in den Monaten Juni, Juli, August und September ihr selbst gebrautes Märzenbier "in Minuto zu verschleißen, und ihre Gäste dort selbst mit Bier und Brod zu bedienen". Der bayerische Biergarten war geboren. Das Mitbringen von Speisen war dabei nicht nur erlaubt, sondern die einzige Möglichkeit, in den Brauerein zu Essen zu kommen. Denn Speisen und andere Getränke als Bier durften die Brauer nicht ausgeben. Der Gartencharakter zeichnet sich unter anderem durch Kastanienbäume aus, die zu großen Teilen im 19. Jahrhundert gepflanzt wurden. Der durch ihre großen Blätter der Kastanien entstehende Schatten sollte vor Zeiten der künstlichen Kühlmöglichkeiten die im unterirdischen Bierkeller gelagerten Fässer vor intensiver Sonneneinstrahlung schützen. Zudem haben Kastanienbäume flach wachsende Wurzeln. Das hat bis heute den Vorteil, dass die Statik der darunterliegenden Keller nicht gefährdet wird. koso

Der 30-jährige Chef sitzt mit seinem Labrador-Rüden "Zambo" auf der hölzernen Terrasse und schaut auf die von Kastanienbäumen eingesäumten Biertische. Seit mittlerweile fünf Jahren führt er, gemeinsam mit Bruder und Vater, die provisorisch aufgebaute Wirtschaft. Im kommenden Winter soll die ursprüngliche Gaststätte in den Räumen des Schlosses wieder in Betrieb gehen - frisch renoviert. Able hofft, mit seinen Angestellten auch diese führen zu können und dass es ein friedliches Verhältnis zu den Anwohnern gibt. "Schließlich existiert im Schloss seit 1605 ein Wirtshaus. Das stand hier lange, bevor die Anwohner eingezogen sind", sagt der Gastwirt und schmunzelt.

Auf die Arbeit seines 30-köpfigen Teams, das hauptsächlich aus Schülern und Studenten aus Oberschleißheim besteht, ist der Pächter stolz. Und die fühlen sich wohl. "Wir haben viele Geschwisterkinder, die nachrücken, sobald sie alt genug sind, um ihren ersten Ferienjob zu haben", bestätigt Kathleen Irion, eine der ältesten im Team. In einem Jahr wird sie voraussichtlich mit ihrem Studium fertig sein und dann vermutlich fürs Referendariat in eine andere Stadt ziehen. Ihren Biergarten, den wird sie schon ein wenig vermissen, da ist sie sich sicher: "Man hat irgendwann eine Bindung zu so vielen Stammkunden." Zum Beispiel zu der älteren Dame, die mindestens zwei Mal in der Woche kommt und am Ende der Saison immer Lebkuchenherzen für die ganze Belegschaft mitbringt. Irion lächelt. Dann schnappt sie sich eine Ladung leerer Bierkrüge. Es klirrt, als sie die zwölf Gläser gleichzeitig hochhebt. Oft wird man dies wohl in diesem Jahr nicht mehr hören. Schließlich geht der Sommer zu Ende.