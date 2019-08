Bis zu 110 Dezibel

16 Uhr, 33 Grad. Schon aus ein paar Metern Entfernung hört man es zirpen und sirren. In dieser ungemähten Wiese entlang der Wasserleitungstrasse der Stadtwerke an der Alten Oberbiberger Straße in Oberhaching müssen viele Heuschrecken sitzen. Eike Hagenguth vom Ortsverein des Bundes Naturschutz sucht nicht lange. Er geht langsam durchs kniehohe Gras, beugt sich nach unten und legt seine Hände um einen Grashalm. Schon hat er die Heuschrecke, die eben noch auf dem Halm saß. Vorsichtig nimmt er das Insekt an den Hinterbeinen. "Ich muss aufpassen, dass ich sie nicht beschädige", sagt er. Sind unter den Geräuschverursachern auch Grillen? Oder gar Zikaden? Gerade jetzt im Sommer sind selbst nachts noch laute, schrille Töne zu hören, die man sonst von den Ferien in südlichen Ländern kennt. Hagenguth soll helfen, mit dem einen oder anderen Irrglauben aufzuräumen.

Detailansicht öffnen Eike Hagenguth erkennt einige Grillenarten an ihrem Klang. (Foto: Angelika Bardehle)

Das Tier in der Hand des Oberhachingers gibt freilich vor Aufregung gerade keine Töne von sich. Noch dazu ist es ein Weibchen, was man an der Legeröhre am Hinterteil sehen kann. "Die Geräusche machen bei den meisten Arten nur die Männchen", sagt Hagenguth. Sie wollen damit eine Partnerin anlocken. Bei dem etwa eineinhalb Zentimeter langen Tier in Hagenguths Hand handelt es sich um ein Exemplar der Art "Roesels Beißschrecke". Das ist eine der etwa 30 Lang- und Kurzfühlerschrecken-Arten, die im südlichen Landkreis München laut dem Naturschützer vorkommen. Rund um den Deininger Weiher im Moorgebiet dürften noch ein paar andere Arten existieren, sagt der Oberhachinger. Zudem finden sich die Insekten im Ödland und in trockenen Gebieten, beispielsweise auch auf den Magerwiesen im Landschaftspark Hachinger Tal oder auf der Streuobstwiese in Hohenbrunn an der S-Bahnlinie.

Ein paar Schritte weiter findet sich recht exponiert weit oben am Halm einer Distel eine männliche Zwitscherschrecke. Sie ist mit einer Größe von bis zu vier Zentimetern neben dem Grünen Heupferd die größte Heuschreckenart in Mitteleuropa. "Halten wir uns ruhig. Sie fängt gleich zu singen an", sagt Hagenguth. Und tatsächlich. Nach ein paar Sekunden ist ein recht schriller, lang anhaltender Ton zu hören. Kurze Pause, und erneut der lange, schrille Ton. "Die Zwitscherschrecke und das Heupferd sind die lautesten Heuschrecken bei uns", sagt Hagenguth. Als Heuschrecken-Spezialisten würde der ehemalige Gärtner sich zwar nicht bezeichnen, aber er sagt: "Ich kenne mich mit allen Viechern gut aus." Seit 1985 schon engagiert er sich bei der örtlichen Gruppe des Bundes Naturschutz. "Mich fasziniert der Zusammenhang", sagt er. "Was es alles in der Natur gibt, dass man aber auch immer mehr verliert."

Bis zu 110 Dezibel So laut kann das Zirpen einer seltenen Laubheuschreckenart sein. Das entspricht etwa der Lautstärke einer Motorsäge. Hiesige Heuschrecken singen deutlich leiser. Dass viele und vielfältige Heuschrecken in unseren Gefilden leben, ist keine Selbstverständlichkeit. Sie brauchen die richtige Umgebung. Die haben sie, wenn eine Wiese möglichst lange stehen bleibt und nicht überpflegt ist. Eike Hagenguth vom Bund Naturschutz in Oberhaching führt eine Studie an, nach der nur noch zwei Arten überleben können, wenn eine Wiese mehr als zweimal im Jahr gemäht wird. Die Eier, die in den Pflanzenstengeln liegen, werden beim Mähen abgeräumt. Viele Larven, die aus in der Erde abgelegten Eiern schlüpfen, müssen ebenfalls beim nächsten Mähen dran glauben. Besonders schädlich für die hüpfenden Insekten ist laut dem Naturschützer die Mulchmahd von öffentlichem Grün. Denn dabei wird alles klein gehäckselt. "Das ist ein Kahlschlag unter allen Insekten", sagt er. Mähroboter hält Hagenguth für Heuschrecken derweil nicht für gefährlich, weil diese recht langsam fahren und die Insekten weghüpfen können. Überhaupt sagt Hagenguth: "Man kann es nicht allen Tieren recht machen." Denn das zweimalige Mähen ist wiederum förderlich für die Flora. "Das ist gut für die Bienen und Hummeln", sagt er. Kurzum: Ein Nebeneinander verschiedener Pflege auf den verschiedenen Flächen wäre wünschenswert. dabo

Lauscht man genau, ertönt auf der Wiese zwischen Klee und Gräsern auch ein kurzer, dezenter Klick-Laut, der sich immer wiederholt. Auch der gehört zu einer Heuschrecke. "Sie haben alle ihr eigenes Geräusch. Es gibt Klick-Laute, es gibt Trommeln", sagt Hagenguth. Im Fachjargon nennt sich der Gesang Stridulieren. Viele Arten erzeugen mit Hilfe der Flügel Geräusche. Die Langfühlerschrecken etwa reiben ihre Vorderflügel aneinander, wie eine Bund-Naturschutz-Broschüre aufklärt. Dazu streichen sie die Schrillleiste wie einen Kamm über die Schrillkante. Andere Arten machen Trommelgeräusche mit den Beinen. Hagenguth erkennt das Grüne Heupferd, die Zwitscherschrecke und den Nachtigallgrashüpfer am Klang. "Bei den anderen bin ich mir nicht sicher", sagt er.

Heuschrecken mögen es warm und da passt es, dass im August die Hochzeit ihrer Gesänge ist. Auch Grillen - hier in der Gegend kommt die Feldgrille vor - zählen zu den Heuschrecken, obwohl sie optisch auf den ersten Blick eher an einen Käfer erinnert. Doch wenn man bei lauten Zirp-Geräuschen an warmen Abenden an die Grille denkt: Sie ist es nicht, die ihre Zri-Laute von sich gibt. Sie hat ihre Balzzeit laut Hagenguth von April bis Juli und ist im August nicht mehr zu hören. Zikaden wiederum sind laut Hagenguth in unseren Breiten überhaupt nicht zu hören, zumindest bisher. "Zikaden gibt es in Südeuropa", sagt der Oberhachinger Naturschützer. "Sie wird es bei uns aber auch bald geben, wenn das mit dem Klima so weitergeht", spekuliert er.