Der Wirtschaftsstandort Gräfelfing boomt. Die Kommune rechnet auch in diesem Jahr mit 120 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen. Und das Gewerbegebiet wächst weiter: Die Doemens Akademie für Brau- und Getränketechnologie baut gerade ein neues Schulungs- und Verwaltungsgebäude, daneben entsteht ein Hotel mit 110 Betten, und ein Stück Brachland am östlichen Rand des Gebiets wird bald bebaut. Ein Faktor, der den Standort für Firmen so attraktiv macht, ist die günstige Lage an der Autobahn A 96. Lange Zeit war die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr dagegen schlecht: Der S-Bahnhof Lochham ist etwa zwei Kilometer entfernt, die U-Bahnhaltestelle Großhadern fast drei Kilometer. In den vergangenen Jahren hat sich jedoch viel getan, durch ein Bündel an Mobilitätsangeboten ist das Gewerbegebiet inzwischen gut erreichbar. "Für den Wirtschaftsstandort ist das essenziell", sagt Sabine Strack, zuständig für Wirtschaftsförderung bei der Gemeinde.

Als Gräfelfings Bürgermeisterin Uta Wüst (IAG) 2014 ihr Amt antrat, gab es Überlegungen, auf Gemeindekosten einen Bus-Shuttle zwischen dem Gewerbegebiet und der U-Bahn in Großhadern zu schaffen, erinnert sie sich. Diese Idee ist versandet, denn inzwischen gibt es die Buslinie 160, die den S-Bahnhof Lochham über das Gewerbegebiet Gräfelfing mit der U 6 in Großhadern verbindet. Ergänzt wird das Angebot seit Dezember 2018 durch die neue Linie 259. Sie verbindet den Pasinger Bahnhof mit dem Gewerbegebiet und fährt weiter nach Martinsried. Weil die Linie 160 auf der Strecke durch das Gewerbegebiet parallel zur Buslinie 268 fährt, die ebenfalls die U-Bahn in Großhadern ansteuert, ergibt sich im Gewerbegebiet ein Zehn-Minuten-Takt. Auch beim 259er wurde durch die Taktung mit der Linie 265 zwischen Gewerbegebiet und Pasinger Bahnhof ein Zehn-Minuten-Takt möglich.

So steuern heute insgesamt vier Buslinien das Gewerbegebiet an. Ergänzt wird das Mobilitätsangebot seit 2018 durch zwei Fahrradverleihstationen der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG). Und auch die Radverbindungen sind besser geworden: Erst vor Kurzem wurde der Neurieder Weg, die Verbindung zwischen Martinsried und dem Gewerbegebiet, saniert und verfügt jetzt auf beiden Seiten über einen Radweg. Gute Erreichbarkeit mit verschiedenen Verkehrsmitteln ist vor allem für die Mitarbeiter der Firmen wichtig, sagt Strack. Zumal der Parkplatzmangel im Gewerbegebiet eklatant ist.

Der Zehn-Minuten-Takt der Busse ist einerseits eine Errungenschaft, andererseits manchmal nur Wunschdenken. Denn auch Busse stehen im Stau. Vor allem auf der Pasinger Straße geht es zu Stoßzeiten im Schneckentempo voran. Hier sind Maßnahmen zur Busbeschleunigung im Gespräch, so könnten Busse zum Beispiel eigene Spuren bekommen, oder die Fahrer könnten über Funk Einfluss auf die Ampelschaltung nehmen.