Immer noch größer und immer noch mehr: Wer Martin Geldhauser am Sitz seines Unternehmens in Hofolding besucht, merkt schnell, was es bedeutet, wenn ein Unternehmen wächst und wächst. Der 50-jährige Chef eines der größten Busunternehmen in der Region führt seinen Betrieb in einem Gebäude, das von außen schlicht einem Wohnhaus gleicht, sich beim Betreten aber als Bienenstock erweist. In jedem Zimmer sitzen Leute an ihren Computern, die Dienstpläne schreiben, mit Fahrern Kontakt halten oder am Sommerprospekt 2020 für die Reisebus-Sparte arbeiten. Draußen wird gegraben und planiert. Das Betriebsgelände wird erweitert. Noch heuer werden 24 neue Linienbusse geliefert. Und die müssen ja irgendwo stehen.

Der Kampf gegen den Klimawandel ist derzeit in aller Munde und Politiker treiben den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs voran. Mehr Linien, dichtere Takte: Der MVV baut mit dem Fahrplanwechsel im Dezember sein Busangebot in den acht Verbundlandkreisen deutlich aus. Und Unternehmer wie Geldhauser setzen das Ganze dann um, indem sie sich an Ausschreibungen beteiligen und Linien für sechs bis acht Jahre übernehmen. Wie für die Politik ist für den Unternehmer Martin Geldhauser die Verkehrswende ein Kraftakt. Geldhauser sieht Chancen für sein Unternehmen. Er will mit der Zeit gehen, ist offen für Elektrofahrzeuge und sieht eine Zukunft für den Wasserstoffantrieb. Aber er muss auch kämpfen, damit alles läuft. "Wir wissen schon bald nicht mehr, wie wir das alles fahren sollen", sagt Geldhauser.

Detailansicht öffnen Martin Geldhauser auf dem Betriebshof in Brunnthal, der massiv ausgebaut wird. Für 24 neue Linienbusse muss bald Platz geschaffen werden. (Foto: Claus Schunk)

350 Kleinbusse hat die Firma Geldhauser auf der Straße und 150 Großbusse. In fünf MVV-Verbundlandkreisen bedient das Unternehmen Linien. Jetzt im Dezember unterhält es auch die neuen Ruftaxi-Linien in den Landkreisen Starnberg, Fürstenfeldbruck und Dachau. Die Zentrale liegt in Hofolding in der Gemeinde Brunnthal, wo das Unternehmen mit heute 650 Beschäftigten im Jahr 1962 seinen Anfang genommen hat. Geldhauser erzählt vom Großvater, der einige Lkw hatte, die beim Ausbau der A 8 im Einsatz waren. Als die Gemeinde 1966 vor der Aufgabe stand, einen Schulbusverkehr zu organisieren, war der Fuhrunternehmer der erste, der gefragt wurde. Und so wurden auch Busse angeschafft. 1990 baute man auf 3700 Quadratmetern den Betriebshof in Hofolding. Jetzt wird der um 23 000 Quadratmeter mit Büros, Garagen und Stellplätzen erweitert. Noch in diesem Jahr sollen dort die Mitarbeiter einziehen, die den Linienverkehr betreuen.

In der alten, engen Firmenzentrale sitzt Geldhauser im Polohemd mit dem typischen Geldhauser-Schriftzug auf der Brust im Besprechungsraum und erzählt von dem Zwang zu wachsen. "Die Kleinen werden immer weiter aus dem Markt gedrängt", sagt er. Die technischen Anforderungen seien immens und kostspielig. Wenn ein Fahrplanwechsel anstehe und ein Ticket-Update, dann koste das schnell eine fünfstellige Summe. Jede Linie werde nach einigen Jahren neu ausgeschrieben. Wer sich nicht breit aufstelle, sei schnell weg. Vor allem aber fordert Geldhauser und seine Kollegen die Suche nach Personal, die längst europaweit läuft.

Detailansicht öffnen

Viele Busfahrer kommen aus dem früheren Jugoslawien, speziell aus Kroatien. Geldhauser kümmert sich um Unterkünfte. Er hat 50 Zimmer in der Region angemietet, in Otterfing gar eine ganze Pension mit 14 Zimmern. Geldhauser kennt die Situation, wenn die Leute am Busbahnhof in München ankommen. "Das erste was sie fragen, ist, wo kann ich schlafen." Im Besprechungsraum in Hofolding liegen Bücher der Aktion "Pluspunkt Deutsch" aus. Dort finden zwei Mal in der Woche Deutschkurse statt. Ein Volkshochschulkurs würde wenig bringen, sagt der 50-Jährige. Er wünscht sich weniger Bürokratie, um auch Fahrer etwa aus Ländern außerhalb der EU anstellen zu können und er fordert eine bessere Bezahlung für Busfahrer, damit der Beruf attraktiver werde.

Turbulenzen hatte er zu überstehen, als die Erweiterung des Betriebshofs anstand. Viele Anwohner protestierten, es gab Ärger wegen des Zu- und Anfahrtverkehrs und der Fahrer, die ihre Privatautos im Ortsteil abstellten. Bald sollen zwei Zufahrten gesperrt werden, nur noch über die Fichtenstraße soll man direkt auf das Gelände fahren können. Geldhauser sieht sich für weiteres Wachstum gerüstet. Gerade war er in Brüssel auf einer Fachmesse. Faszinierend, sagt er, was es alles gebe. Die Wasserstoff-Technologie will er unterstützen. Um die Zukunft ist ihm nicht bange. "Die treiben uns die Leute schon in den Bus."

