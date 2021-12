Von Angela Boschert, Neubiberg

Detailansicht öffnen Ralf Hiltwein von der Volksbühne. (Foto: Privat)

Ralf Hiltwein hat einen eigenen Weg gefunden, um sich die Adventszeit schön zu gestalten: "Es sind die kleinen Dinge, die gerade jetzt wichtig sind", sagt der kürzlich im Amt bestätigte Vorsitzende der Volksbühne Neubiberg-Ottobrunn. Diese mit Herzblut tätige Laienspielbühne ist bekanntermaßen ein Garant für bayerisches Volkstheater auf hohem Niveau und würde aktuell eigentlich ihre nächste Aufführung einstudieren, die unmittelbar nach Weihnachten Premiere hätte. Doch auch die 64 Jahre alte Volksbühne Neubiberg-Ottobrunn ist aktuell zur Untätigkeit verdammt. Also sorgt der umtriebige Ralf Hiltwein, 54, anderweitig für Abwechslung.

Die älteren Vereinsmitglieder der Volksbühne sollten auf vieles gefasst sein, falls unverhofft ihr Telefon klingelt. Es könnte Hiltwein sein, der sich erkundigt, wie es ihnen geht. Aus diesem freundlichen Anruf hat sich schon so manches entwickelt. "Es macht mir so richtig Spaß, Freunde und Bekannte zu überraschen", sagt Hiltwein unschuldig. Sie kämen sehr schnell ins Ratschen, würden über gemeinsame Erlebnisse aus der Volksbühne-Historie plaudern und natürlich so manche Theateranekdote austauschen. Aber es seien dabei auch schon wegweisende Ideen entstanden, etwa die neue Beleuchtung für die Bühne im Leiberheim: "Wir hatten dort Scheinwerfer mit insgesamt 16 000 Watt installiert, wodurch es im dritten Akt gerne 35 Grad warm wurde. Unsere Maskenbildnerinnen zitterten, weil die Schauspieler derart schwitzten, dass ihnen die Schminke vom Gesicht runterzufließen drohte", so Hiltwein. Eines Abends sei der Vorschlag gekommen, eine LED-Beleuchtung zu installieren. Und dann "liefen die Drähte heiß, als wir innerhalb des Vereins unsere neue Anlage ausbaldowert haben". Mit Erfolg: Jetzt sei es kühler und sie könnten eine Nachtstimmung oder gleichzeitig zwei Bühnenteile andersfarbig beleuchten.

Er brauche keinen Weihnachtsmarkt mit Menschentrubel und Punsch. "Wenn man anderen eine Freude macht, dann ist das doch etwas", schätzt Hiltwein auch Gespräche im Familienkreis, besonders mit den Platzerln der Oma. Platzerl der Oma? "Die werden bei der Oma abgestaubt. Wo sie lagern, weiß natürlich jeder. Wer aus diesem Zimmer herauskommt, hat die Taschen so komisch voll. Es ist schließlich Tradition, dass da immer etwas verschwindet", lacht Hiltwein, greift sich ein Nougatplatzerl und nimmt den Telefonhörer in die Hand.

Die stade Zeit ist dieses Jahr eine fade Zeit. Mit dieser Serie versucht die SZ, jeden Tag wenigstens ein bisschen Licht in den Advent zu bringen.