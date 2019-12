Die einen schwören auf Frischhaltefolie oder aufgeschnittene Gefrierbeutel. Die anderen greifen gar zu Damenfeinstrumpfhosen aus Nylon. Die Frage nach dem Geheimtipp gegen das Ankleben von Plätzchenteig am Nudelholz, oder noch schlimmer: an der Arbeitsplatte, hat im Advent schon viele Hobby-Bäcker in Verzweiflung gestürzt. Sabine Stäritz bleibt dagegen ganz entspannt: "Kann man natürlich alles machen", sagt sie, "aber Mehl tut es eigentlich auch."

Stäritz gibt Kochkurse im Integra-Haus der Familie in Taufkirchen. Und kurz vor Weihnachten ist es seit 2011 schon eine schöne Tradition geworden, sich zum gemeinsamen Plätzchenbacken in der großen Küche der Einrichtung am Postweg zu treffen. "Einige Teilnehmer kommen immer wieder", erzählt Stäritz, die in jedem Jahr ein paar neue Rezepte herausgesucht hat. Einige Teige hat sie auch dieses Mal bereits vorbereitet. Denn damit die Masse nicht klebt, ist vor allem eines wichtig: "Der Teig muss mindestens zwei Stunden lang kalt stehen." Dann reicht auch ein bisschen Mehl als Antihaftmittel. Zu viel darf es jedenfalls nicht sein. Schließlich soll das Gebäck nach Zimt, nach Mandel oder nach Kokos schmecken und nicht nach Mehl.

Zum Ausrollen liegt in der Integrahaus-Küche ein großes Sortiment an Nudelhölzern bereit. Die Auswahl an diesem Küchengerät ist beachtlich, die Vorlieben der Nutzer unterschiedlich. Da gibt es den Klassiker aus Buchenholz mit zwei Griffen an den Enden, die durch eine Achse verbunden sind. Manche haben einen extra großen Durchmesser, damit die Knöchel nicht auf dem Tisch anstoßen. Stäritz bevorzugt eines, dessen Griffe fix sind. Es gibt auch ganz einfache Nudelhölzer, die lediglich aus einem dicken Rundstab bestehen, und solche, die mit einer Hand bedient werden können.

An diesem Abend haben Stäritz und ihre Kursteilnehmer verschiedene Modelle ausprobiert, denn schließlich gab es ja auch genügend Teig auszurollen. Zehn unterschiedliche Plätzchensorten wurden in den Ofen geschoben und anschließend teilweise reichlich verziert. Darunter die klassischen Butterplätzchen und Zimtsterne, Rotweinplätzchen und Spitzbuben. Als Besonderheit waren in diesem Jahr Baileys-Glöckchen im Sortiment. Naschen war ausdrücklich erlaubt, denn was wäre ein Plätzchenbackkurs, wenn man hinterher nicht die Köstlichkeiten beim gemeinsamen Punsch verspeist? Es sollten aber noch genügend für die restliche Adventszeit übrig bleiben, und dazu hatte jede Teilnehmerin ihre Dosen mitgebracht. Das Wichtige dabei: Jede Plätzchensorte braucht sein eigenes Behältnis.