Beim Unternehmen Zuckersucht in Aschheim stellen Bernd Dostler und seine Mitarbeiter unzählige Schokoladenfiguren her.

Der in Aschheim produzierende Hersteller Zuckersucht verarbeitet bis zu 100 Tonnen Schokolade. Mit den Weihnachtsfiguren beginnen Geschäftsführer Bernd Dostler und seine Mitarbeiter schon im Spätsommer. Vor Heiligabend wird bereits an nächste große Fest gedacht: Ostern

Wer die Halle im Untergeschoss des knallblauen Gebäudes an der Sternstraße in Aschheim betritt, der weiß sofort, was die Fabrik herstellt: Der verführerische Duft nach Schokolade steigt in die Nase und weckt das Verlangen nach der süßen Köstlichkeit. Auf gestapelten Paletten liegt bereits das fertige Naschwerk bereit. Daneben reihen sich in hohen Regalen durchsichtige Gussformen aus Kunststoff aneinander: Nikoläuse stehen neben Engelchen, Bischöfe neben kleinen Glocken.

"Mit der Zeit sammelt sich ein Haufen Zeug an", sagt Bernd Dostler, Geschäftsführer des Süßwarenherstellers Zuckersucht, lachend. Beinahe 300 verschiedene Formen hat er auf Lager - von klassischen Weihnachtsmännern bis hin zu modernen Eigenkreationen. Man merkt Dostler die Leidenschaft für sein Handwerk an, seine Augen leuchten, wenn er von seinen unzähligen Ideen für neue Produkte berichtet. "Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt", so lautet Dostlers Motto. Es geht ihm um die Botschaft seiner süßen Leckereien, die Geste, die man beim Verschenken ausdrückt. Mit Schokolade könne man schließlich vieles besser sagen, davon ist Dostler überzeugt. Auf die Individualität seiner Produkte ist der Geschäftsführer stolz, industrialisierte Massenware möchte er nicht anbieten. "Wichtig bleibt bei uns die handgemachte Sache."

Gegründet hat Dostler die Zuckersucht im Jahr 2000. Sein ursprünglicher Plan war die eigene Firma nicht: "Meine Eltern hatten drei Cafés in der Oberpfalz, die sollte ich irgendwann übernehmen", erzählt er. Eines Tages allerdings schickte ihn der Vater ins ferne München, um dort eine Lehre zu machen. "Ich habe zu ihm gesagt: Wenn du mich jetzt wegschickst, komme ich nicht mehr heim", erinnert sich der heute 44-Jährige. Genauso kam es schließlich auch - Dostler gründete die Zuckersucht, produzierte zunächst in Schwabing. Als das Unternehmen immer größer wurde, zog es nach Aschheim. Und auch der zunächst skeptische Vater ist mittlerweile stolz auf seinen Sohn.

"Damals habe ich noch nicht so sehr an Schokolade gedacht, sondern eher an Lebkuchen", so Dostler. Heute ist seine Firma vor allem für die mit buntem Zuckerguss verzierten Herzen bekannt, die zu Wiesn-Zeiten an jeder Ecke Münchens zu finden sind. Die Schokolade jedoch, verrät Dostler, ist mit der Zeit zu einem immer stärkeren Bestandteil seiner Produktpalette geworden. 8o bis 100 Tonnen davon verarbeitet Zuckersucht laut Geschäftsführer jährlich. Besonders zu Festen wie Weihnachten sind die Hohlfiguren beliebt.

Dostler legt Wert auf Qualität: Das fängt schon bei der handgeschöpften Schokolade an, die Zuckersucht von einem belgischen Hersteller bezieht und die sich durch eine spezielle Produktion auszeichnet. Anders als bei herkömmlicher Schokolade wird hier gemeinsam mit den Kakaobohnen auch das Fleisch der Kakaofrucht geröstet. Das dauert länger, "aber dadurch entsteht eine besondere Note, ein edler Geschmack", sagt Dostler. Vier verschiedene Schokoladensorten verwendet seine Firma: Die Klassiker Zartbitter, Vollmilch und Weiß, zusätzlich eine bernsteinfarbene - angereichert mit Karamell.

In großen Säcken liegen die Schokodrops in der Fabrik bereit, bevor sie zur Verarbeitung eingeschmolzen werden. Dabei ist höchste Präzision nötig: Die Schokolade wird in einer großen Maschine zunächst auf 40 Grad erhitzt und dann wieder langsam auf 32 Grad heruntergekühlt. Das stufenweise Vorgehen sei wichtig, sagt Dostler, "sonst kann sie beim Abkühlen grau werden". Danach ist Handarbeit gefragt. Die Mitarbeiter bedienen ein Fußpedal, das unter dem Bottich mit der flüssigen Schokolade hervorlugt. Aus einem Zapfhahn fließt automatisch exakt die passende Menge in die Gussform, die dann mit der oberen Hälfte verschlossen wird.

Per Hand rütteln die Mitarbeiter die Formen, dadurch sollen auch die kleinsten Luftblasen verschwinden. Damit sich die Schokolade gleichmäßig verteilt, werden die Formen mithilfe von Magneten an einer Schleudermaschine befestigt. Mindestens zehn Minuten lang wird die Schokolade umhergewirbelt, so entsteht der Hohlkörper. Je langsamer das Schleudern vonstatten geht, desto besser: "Wenn es zu schnell geht, bricht die Schokolade später leicht." Für kurze Zeit werden die Formen anschließend bei niedriger Temperatur "abgeschreckt", erst dann können die Mitarbeiter die fertigen Figuren herauslösen.

Schon im Spätsommer, vor dem Oktoberfest, hat bei der Zuckersucht in Aschheim die Produktion der Weihnachtsartikel begonnen - neben den hohlen Schokofiguren bietet die Firma unter anderem auch Schokolade mit weihnachtlichen Gewürzen oder Lebkuchen in Elchform an. Bernd Dostler und seine im Schnitt 120 Mitarbeiter stecken bereits jetzt mitten in den Vorbereitungen für das nächste große Fest, das 2020 ansteht: Aktuell werden schon die ersten Schoko-Osterhasen in Form gegossen.