"Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht.

Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter, aber ein Jäger ist es nicht.

Zum Dritten: Ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball, aber eine Prinzessin ist es nicht, mein holder Herr."

Diese Zeilen stammen aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", und dieser Film gehört für viele zur Advents- und Weihnachtszeit wie "Dinner for one" zu Silvester. Seit mehr als 40 Jahren verzaubert die Geschichte über den verwöhnten Prinzen und seine Liebe zu einem emanzipierten Mädchen, das besser rennen, klettern, reiten und schießen kann als er, unzählige Zuschauer. Der Defa-Film, eine Koproduktion von DDR und ČSSR von 1973, nach dem gleichnamigen Märchen von Božena Němcová sowie Grimms Aschenputtel sind fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms im Fernsehen. Das Erste und seine dritten Programme zeigen "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" heuer erst Heiligabend und an den Feiertagen.

Wer ihn schon im Advent anschauen möchte, der muss einen der Streamingdienste nutzen - oder in die Bücherei gehen. In der Unterföhringer Gemeindebibliothek im Bürgerhaus ist er zum Beispiel zu haben. Und wird rege ausgeliehen, wie deren Leiterin Ilse Werner sagt; "Drei Nüsse für Aschenbrödel" gibt es dort übrigens das ganze Jahr über. Die DVD steht deshalb nicht in der Reihe mit den Weihnachtsfilmen, sie wird ja auch in heißeren Monaten von manchem Liebhaber ausgeliehen. Auch wenn das Märchen natürlich in der Adventszeit und zu den Feiertagen Hochkonjunktur hat. Vor allem für Erwachsene ist der Film ein Dauerbrenner, wie Ilse Werner sagt. Viele würden damit wohl Kindheitserinnerungen verbinden und daran denken, dass sie den Film gesehen haben, als sie selbst noch Kinder waren, in einer Zeit, als es nur drei Fernsehprogramme gab. Auch Werner ist ein Fan, nicht nur weil sie auf einem Gutshof aufgewachsen ist und es einen solchen im Film ebenfalls gibt. Ihr gefällt die Geschichte an sich, Aschenbrödel ist wild und ungezähmt, traut sich etwas.

Am 26. Dezember 1975 wurde "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" zum ersten Mal im westdeutschen Fernsehen gezeigt. Seitdem fühlen die Zuschauer mit der Hauptdarstellerin mit, der nach dem Tod ihrer Eltern nur Schimmel Nikolaus, der Hund Kasperle und eine Schmuckschatulle, die von der Eule Rosalie bewacht wird, geblieben sind. Aschenbrödel wird von der herrischen Stiefmutter, die den Gutshof des Vaters an sich gerissen hat, und deren leiblicher Tochter Dora traktiert, wo es nur geht. Im Winter kommen der König und die Königin zu Besuch auf das Gut - und halten bald schon Hof, um ihren Sohn zu vermählen. Der Stiefmutter gelingt es, für sich und Dora eine Einladung zu ergattern.

Da ist Aschenbrödel dem Prinzen bereits zum ersten Mal im Wald begegnet. Als der Knecht für Dora und ihre Mutter in der Stadt teure Kleider und Schmuck besorgt, fallen ihm auf der Rückfahrt drei Haselnüsse in den Schoß - und diese sind verzaubert. Die erste Nuss enthält ein Jagdgewand für Aschenbrödel, die darin unerkannt an der königlichen Jagd teilnimmt. Die zweite Nuss gibt ein Ballkleid frei, in dem Aschenbrödel verschleiert zum Hofball geht und mit dem Prinzen tanzt, der sich sofort in sie verliebt. Auf ihrer Flucht verliert sie einen Schuh; der Prinz findet ihn - und nach einigen Irrungen und Wirrungen schließlich sie, die in einem Brautkleid, das der dritten Haselnuss entstammt, seine Frau wird. Am Ende reiten Aschenbrödel und der Prinz über tief verschneite Felder zum Schloss. Einfach schön.