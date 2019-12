Sobald sich Detlev Jacobi in seine Werkstatt begibt, vergisst er die Zeit. Dann taucht er ein in sein Reich aus Holz, Gips, Farbe und all den Dingen, aus denen unter seinen Händen die biblische Welt im Kleinen entsteht. Schon der Vorraum ist ein kaum zu überblickender Fundus. Hier eine Schachtel mit Miniaturfenstern. Dort ein Schafstall, der einem Original aus dem türkischen Side nachempfunden ist. Jacobi greift nach einem der Köpfchen, die auf Stöcken steckend aufgereiht sind. Es sind geschnitzte oder aus Gips gegossene Antlitze von Männern mit Vollbart und Frauen mit Mariengesicht. "Das passt noch nicht ganz", sagt er zu einem, auf dem ein zu kleiner Helm sitzt.

Irgendwann entsteht in vielen Stunden Arbeit eine Krippe und aus den Köpfen wird ein Josef, eine Maria oder ein römischer Soldat. "Ich bin kein Mensch, der auf die Uhr schaut, wenn er in den Keller geht", sagt der 81-Jährige. Das Sägen, Löten, Schnitzen versteht er nicht als Arbeit. Es ist Teil von ihm. Das merkt man beim Gang durch sein Haus in Garching, das vom Dachgeschoss bis in den Keller von Projekten und vollendeten Werken erfüllt ist. Den Bauernschrank hat er selbst gefertigt und die Venusfigur geschnitzt. "In Anlehnung an Michelangelo", scherzt er.

Detailansicht öffnen Unter den Händen von Detlev Jacobi entstehen biblische Geschichten im Kleinformat. Die Inspiration für seine Modelle holt er sich auf Reisen und aus Büchern. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Als Jacobi in München in einem Geschäft eine Krippenausstellung sah, packte ihn die Leidenschaft für den Bühnenbau en miniature. Seit bald 20 Jahren ist er Mitglied im Verein der Münchner Krippenfreunde, in der Pfarrkirche St. Severin in Garching betreut er die Jahreskrippe. Es ist eine Daueraufgabe. Denn die Geschichten aus der christlichen Glaubenswelt werden dort in einer Art Fortsetzungsroman gezeigt: die Hochzeit von Kanaa, Franziskus spricht zu den Vögeln, Mariä Himmelfahrt und natürlich dann vor Weihnachten auch die Herbergssuche.

Gerade ist in St. Severin Mariä Verkündigung dargestellt. Bald baut Jacobi die Heilige Familie im Stall auf. Das Christuskind dürfe erst Weihnachten in die Krippe, sagt er. Darauf bestehe der Pfarrer. Jacobi arbeitet mit Hingabe an seinen Krippen, die überwiegend die Weihnachtsgeschichte in eine Szenerie verlegen, wie man sie in den Ruinen des Forum Romanum in Rom findet. Ein Exemplar aus dem Jahr 2007, das Jacobi in seinem Arbeitszimmer stehen hat, zeigt Maria und Josef unter Säulen mit Kapitellen, verwitterte Ziegelmauern fassen das Ganze ein, den Boden bilden scheinbar zerbrochene Marmorplatten. Jacobi hat die Kulissen aus Styrodur-Platten, Gips und Holz geschaffen, mit der Heiligen Familie im Zentrum einer untergegangenen antiken Welt. Dabei hat er das Kapitell selbst gegossen, nachdem er eine Silikonform nach einem Vorbild gefertigt hatte. Das unregelmäßige Mauerwerk ist im "holländischen Verband" ausgeführt, mit flachen Ziegeln, so wie die Römer bauten. Im Bücherregal im Arbeitszimmer steht ein Standardwerk des Renaissance-Architekten Andrea Palladio, der vor 500 Jahren die Überreste der Antike vermaß und dokumentierte. Ein Bildband über das alte Rom liefert Jacobi Anschauungsmaterial.

Detailansicht öffnen Detailverliebt sind die Figuren von Jacobi. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Jacobi zeigt beim Gang durch sein Haus die erste Krippe, die er baute mit schlanken Säulen und Kapitellen, und er beklagt, dass er damals noch nicht so genau auf die Proportionen geachtet habe. Wenn die Figuren zu groß sind, stört ihn das genauso wie eine unpassende Kleidung. "Da bin ich pingelig." Anregungen für seine Krippenbauten nimmt Jacobi von überall mit. In Rom, etwa auf dem Forum Romanum, war er nie, dafür in Kasachstan, Usbekistan und etwa in Palmyra in Syrien. Ob er Geduld hat? "Ja, die habe ich", sagt Jacobi. Und er hält seine Handfläche in die Höhe. "Ich habe auch eine ruhige Hand." Im Kleinen ist der Krippenbauer Jacobi, der regelmäßig auch Kurse gibt, groß. Eine Miniaturkrippe schuf er, die war nicht größer als ein aufgestelltes Eurostück.