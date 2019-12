Ein wunderbar weihnachtlicher Duft steigt in die Nase, leicht süßlich, mit dem Hauch von Mandeln und Marzipan. Es riecht nach Stollen, der bei der Familienbäckerei Fiegert in Ottobrunn seit 1948 schon Anfang September gebacken wird, um das diesjährige Rezept abzustimmen. Ende November findet die Stollenprüfung der Bäckerinnung statt. Dann liegen verzehrfertige Stollen in den Regalen, trotz der voradventlichen Fastenzeit, mit der die Geburt Christi erwartet wird.

In der Backstube wird früh am Morgen eifrig gearbeitet. Werner Fiegert holt soeben das Dampferl, den Hefe-Vorteig, aus der Knetmaschine, damit der in der warmen Backstube noch aufgeht. Nach einiger Zeit werden Mehl, Milch, Zucker und Eier hinzugefügt und erneut in der Knetmaschine vermengt. Zum Schluss kommen die Früchte dazu. Sie sind wichtig für die Geschmacksentwicklung des Gebäcks, wie Fiegert erklärt. Heute sind es Pistazien, Marzipan und - jetzt lüftet sich das Geruchsgeheimnis - Cranberrys. Zusammen mit Dinkelmehl und Chiasamen gehören sie zu der Eigenkreation der Bäckerei Fiegert, dem Chia-Dinkel-Cranberry-Stollen.

Bäckermeister Werner Fiegert fängt bereits im September mit der Stollenproduktion an.

Wie jeden anderen Stollen formen ihn die Bäcker auf einem großen Holzbrett mit den Händen zu Portionen und geben sie in mattsilberne, längliche Eisenformen. Acht dieser Stollenformen stehen in Viererreihen auf jedem Blech und werden mit einer Eisenplatte abgedeckt, damit der Teig beim Backen nicht aus der Form heraustritt. Einige Stollen müssen nach dem Backen bis zum Verkauf noch zwei bis drei Wochen durchziehen, um ihre typische Geschmacksnote zu entwickeln, so der Cranberry-, der Butter- und der Münchner-Kindl-Stollen. Andere, etwa Mohn- und Nußstollen, schmecken kurz gelagert am besten.

Auch wenn sie erst zum Schluss befüllt wird, spielt die Stollenform eine gewichtige Rolle. Sie verhindert, dass die Stollen auseinanderlaufen und aneinanderbacken können. Handwerkskunst erfordern hingegen die "frei geschobenen" Stollen mit der typisch flachen Seite. Für sie wird der Teig rundgewirkt, anschließend leicht langgedrückt, dann umgeschlagen und eingedrückt, wie es fachmännisch heißt. So geschieht es bei der Bäckerfamilie Fiegert mit dem Quarkstollen sowie - im Ursprungsgebiet - beim echten Dresdner Stollen. Dadurch entsteht die typische Form, die - dick mit Puderzucker bestreut - zu Weihnachten an das gewickelte Christkind erinnern soll.

Einige Stollensorten müssen monatelang gelagert werden, andere schmecken schon nach kurzer Zeit.

Der Name "Stollen" oder "Stolle", der auf die althochdeutsche Bezeichnung stollo für "Pfosten" oder "Stütze" zurückgeht, wird schon im Naumburger Innungsprivileg von 1389 verwendet. Es verfügte, dass die Bäcker "an des heiligen Crist Abende zwey lange weyssene Brothe, die man Stollen nennet, dem Bischof zu geben" hatten. Auch die Größe dieser Brote ist in der späteren, ins Deutsche übersetzten Abschrift festgelegt: "gemacht von eynem halben Scheffel Weysses" - also etwa 35 Liter Weizenmehl. Diese Stollen durften nur aus Mehl, Hefe und Wasser zubereitet werden, waren also tatsächlich ein karges Fastengebäck.

Wie sehr man auf den Stollen in seinem Ursprungsland Wert legte, zeigt das Gesuch von Kurfürst Ernst von Sachsen, der sich mit der Bitte an den Papst wandte, für das Fastengebäck auch Butter, Milch und feine Zutaten wie Rosinen, Mandeln und Früchte verwenden zu dürfen. Innozenz der VIII. erlaubte es ihm 1491 im sogenannten "Dresdner Butterbrief".

Mit diesen Zutaten schmeckte der Stollen nicht nur besser, er wurde auch reichhaltiger und größer. Und der Grundstein war gelegt, für die Vielfalt an Stollen, die es heute gibt, bis hin zu der Superfood-Kreation, deren Duft durch die Fiegertsche Backstube und schon bald durch die Weihnachtszimmer zieht.