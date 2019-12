Wenn Weihnachten näher rückt und die Familie rausfährt in den Wald, um einen schönen Baum zu sich nach Hause zu holen, muss das passende Werkzeug bereit liegen. Eine richtig scharfe Säge, scharf wie ein Schwert, ist das wichtigste Utensil, wenn Mama, Papa und Kind vorweihnachtlich gestimmt in den Wald hinein stapfen, um einen Christbaum selbst zu schneiden.

Das ist als kleines Event im Advent mittlerweile ziemlich angesagt und Josef Sedlmair, 43, vom Bergtierpark Blindham hat sich darauf eingestellt. Seit etwa zehn Jahren bietet er an, sich den Baum fürs Fest auf der Plantage in der Gemeinde Aying selbst auszusuchen und selbst umzuschneiden. Um die hundert Bügelsägen liegen bereit, viele ganz neu angeschafft und alle mit einem scharfen Sägeblatt versehen.

Natürlich gibt es dieser Tage Christbäume in jeder Größe und Güte an vielen Ecken zu kaufen. Doch wer es zu langweilig findet, sich den weihnachtlichen Schmuck beim Händler am Baumarkt-Parkplatz oder vor dem Supermarkt zu holen, der kann sich auch ins Auto setzen und rausfahren aufs Land, wo die Bäume wachsen, und sich ganz legal mit der Säge in der Hand im Wald auf die Pirsch begeben. Bei der Familie Sedlmair in Blindham können die Kunden mit Hilfe eines Bollerwagens ihren Baum selbst aus der Plantage herausholen.

Detailansicht öffnen Einen Christbaum kaufen kann jeder. Aber ihn selbst aus dem Wald zu holen, bewaffnet mit einer Säge, das macht den Kauf zum Ereignis. (Foto: Claus Schunk)

Vielen gehe es genau um dieses Erlebnis, sagt Sedlmair. "Für die Kinder ist das das Höchste", sagt er. Das Hauptziel sei gar nicht, möglichst schnell einen schönen Baum zu finden. Die Kinder wollten durch den Wald toben und schauen. Manchmal gehe es wild zu auf der Plantage. "Natur pur ist das nicht", sagt Sedlmair. Aber draußen im Wald, in frischer Luft und vielleicht auch noch bei Schnee den eigenen Baum zu holen, sei dann doch eine Erfahrung für sich.

Mehr als tausend Bäume wachsen in Blindham auf der Plantage, die Auswahl ist also groß. Die Bäume sind mit orangefarbenen Plaketten markiert, die man auch im Schnee gut sieht. Wer sich die Arbeit nicht machen möchte, kann bereits gefällte Bäume auf dem Hof erwerben; die muss man nur noch in den Kofferraum packen. Doch meist ist es so, dass die Leute abwinken, wenn Sedlmair ihnen sagt, dass auch am Hof Bäume verkauft werden. Dann, so die Antwort, könnte man ja auch gleich woanders den Baum holen. Den Leuten gehe es wirklich um das Selberschneiden, sagt Sedlmair.

Detailansicht öffnen Selbst ist der Mann: Plantagenbesitzer Josef Sedlmair (links) mit dem Kunden Manfred Bieringer. (Foto: Claus Schunk)

Wer ankommt in Blindham, bekommt eine Säge in die Hand und wird in bestimmte Bereiche der Plantage geschickt, wo markierte Bäume stehen, die raus müssen, weil sie anderen Bäumen den Raum zum Wachsen nehmen oder schon groß genug sind.

Andere Bereiche werden ganz "abgeerntet", wie es der Fachmann nennt. Neu angepflanzt werden dann vierjährige Setzlinge, etwa 20 Zentimeter groß. In zehn bis 15 Jahren wachsen sie je nach Standort zu Bäumen heran, die 1,50 bis drei Meter hoch sind. Schon Anfang Dezember kamen Geschäftsleute und Inhaber von Gasthöfen in Blindham, die sich ihren Baum fürs Weihnachtsdekor geholt haben. Danach kam der Ansturm der Familien, am dritten Advent ist besonders viel los, sagt Sedlmair. Er ist vorbereitet. Die Sägen liegen bereit. Bei der Frage nach Pflaster oder Verbandszeug stutzt der 43-Jährige kurz. Er kann sich an keinen Unfall mit der Säge erinnern. Und nur wenige benötigten Hilfe bei der vielleicht ungewohnten Handarbeit. "Die Leute schaffen das, es klappt."