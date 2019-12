"Eine stärkere Kraft ins Haus holen" - das sei die ursprüngliche mythische Funktion des Adventskranzes, erklärt Katja Klingmann, Inhaberin des Blumenfachgeschäfts Blumenzauber in Ismaning. Zusammen mit ihren Mitarbeitern hat sie jedes Jahr vor Beginn der Weihnachtszeit alle Hände voll zu tun, um die Wunschkränze ihrer Kunden zu binden. Am beliebtesten sei nach wie vor die traditionelle Variante mit frischem Tannengrün und roten Kerzen, doch bei Klingmann im Geschäft findet man auch außergewöhnliche Modelle.

In diesem Jahr hat sich die Floristin vorgenommen, die alte Lederhose ihres Mannes in einem der Kränze zu verarbeiten. "Wir arbeiten viel mit Filz und Wolle, da dachte ich: 'Leder wäre auch toll'." In kreativer Upcycling-Manier entstand ein bayrisch anmutender Kranz, dessen Untergestell mit dem Leder verkleidet ist. "Ein echter Hingucker - er kam auch bei unserer Adventsausstellung gut an", erzählt Klingmann. Jedes Jahr Ende November organisiert Klingmann eine Ausstellung, bei der sie bis zu 300 Adventskränze verschiedenster Art nach Farben sortiert in ihrem Laden präsentiert. Die Ausstellung diene auch dazu, Inspiration zu bieten, sagt Klingmann.

Detailansicht öffnen Natürliche Materialien und gebrauchte Stoffe sowie altes Filz und Leder werden zu Adventskranz-Kreationen verarbeitet. Dabei findet sogar eine alte Lederhose noch ihre Verwendung. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Abgesehen von den klassischen Modellen seien in diesem Jahr besonders Pastelltöne wie Rosé, Puder oder Mintgrün beliebt gewesen. "Insgesamt geht der Trend eher zurück zum Puristischen und weg vom Pompösen mit Glitzer", so Klingmann. Dabei werden trockene Materialien wie Nüsse, Trockenblumen oder Früchte, die länger halten, immer gefragter. Zusammen mit ihren Kunden gestaltet Klingmann die unterschiedlichsten Kränze. Der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt: Beinahe jedes Material lasse sich verarbeiten, "auch alte Pullover oder Rinde", meint die Floristin. "Gerne arbeiten wir auch mitgebrachte Dekoration ein. Man muss nicht jedes Jahr etwas Neues kaufen und Altes sofort wegschmeißen", sagt Klingmann. Außerdem ist der Floristin wichtig, dass sich jeder einen Adventskranz leisten kann. 30 Euro kosten die günstigsten Modelle.

So schön es auch ist, sich mit einem Adventskranz in der dunklen Jahreszeit etwas Licht ins Haus zu holen, Kerzen bergen immer eine Gefahr: Adventskränze und Christbäume aus Naturmaterialien sind häufig Ursache für Wohnungsbrände. Schnell kann ein einzelner Funke die trockenen Äste in Flammen setzen. "Das Risiko ist immer da", weiß auch Klingmann. Für ihre eigenen Kränze verwendet sie Kerzen der Schweizer Firma Weizenkorn. "Die Kerzen werden in Zusammenarbeit mit psychisch Erkrankten handgefertigt. Außerdem haben sie einen integrierten Brandschutz: sie gehen sofort aus, sobald sie abgebrannt sind." Zusätzlich könne man Aluminiumplatten unter die Kerze stecken oder sie in ein Glas stellen. Auf der sicheren Seite sei man mit LED-Lichtern oder Lichterketten. Damit die Zweige besonders lang frisch bleiben, empfiehlt Klingmann, den Kranz die ersten zwei Wochen täglich mit Wasser zu besprühen.

Detailansicht öffnen Katja Klingmann lässt in ihrem Laden ihrer Fantasie freien Lauf. Wenn sie ihre Adventsausstellung macht, sind 300 Kränze zu sehen. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Auch ihn über die Nacht vor die Haustüre zu stellen helfe, die Zweige vor der trockenen Heizungsluft zu schützen und übermäßiges Nadeln zu verhindern. Ferner bestimmt die Materialauswahl die Haltbarkeit der Kränze: "Kiefer, bestimmte Thujenarten und Wachholder nadeln nicht so schnell", erklärt die Ladeninhaberin. Sie persönlich bevorzugt heimisches Grün wie die Kiefer und ein puristisches Design: "Das ist wohl doch die Floristin in mir", sagt Klingmann und lacht.