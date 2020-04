Madani Drave studiert an der Bundeswehruniversität Elektrotechnik. Er will mit seinem Wissen die Wasser- und Energieversorgung in seinem Heimatland verbessern. Wegen seiner Leistungen erhielt der 32-Jährige den Sonderpreis des Akademischen Austauschdienstes

Madani Drave ist kein gewöhnlicher Student der Elektrotechnik an der Bundeswehruniversität Neubiberg. Das verrät schon sein hellgrüner Dienstanzug mit der Flagge von Togo, wo er seine Offiziersausbildung absolviert hat. Auch einige andere Abzeichen hat der Mann aus Mali an dem Tag für das Gespräch mit der Zeitung angelegt. Der 32-Jährige studiert in Neubiberg in Zuge der militärischen Ausbildungshilfe.

Und er studiert nicht irgendwie, sondern mit Bestnoten. Mit viel Elan forscht Drave außerdem an regenerativen, nachhaltigen Energiekonzepten, um diese dann mit in sein Heimatland nehmen zu können. Noch dazu unterstützt er in seinem Fachgebiet andere Studenten immer wieder beim Lernen. Kein Wunder also, dass er für diese hervorragenden akademischen und sozialen Leistungen als ausländischer Studierender den Sonderpreis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) erhalten hat.

Im September 2017 begann er als Oberleutnant, mittlerweile ist er Hauptmann, mit Bachelorstudium der Elektrotechnik und Informationstechnik mit Schwerpunkt auf Elektrischer Mobilität und Energieversorgung am Lehrstuhl von Professor Thomas Weyh in Neubiberg. An der Bachelorarbeit sitzt er gerade. "Aber ich habe im Durchschnitt schon eine eins", sagt der 32-Jährige zuversichtlich. Seit Anfang des Jahres ist Drave im Masterstudium. Mittlerweile ist auch klar, dass er an dem Lehrstuhl wird promovieren können. Drave ist quasi ein Vorzeige-Kandidat für die militärische Ausbildungshilfe.

Derzeit lernen laut Uni-Pressesprecher Michael Brauns in dem Konstrukt 40 Studierende aus zwölf Nationen an der Bundeswehruniversität. Die Ausbildungshilfe wird auf ministerieller Ebene vereinbart, das heißt, ein Land fragt an, ob es einen Studierenden an die Universität schicken darf. "Die Länder entsenden ihre besten Leute", sagt Brauns. Schon die Aufnahme ist eine Herausforderung, man muss das so genannte Studienkolleg bestehen. "Von 1000 Ausländern werden nur 200 genommen", sagt Drave. Er schaffte es. Eine bewundernswerte Leistung, zumal Drave erst kurz zuvor etwa innerhalb eines Jahres beim Bundessprachenamt Hürth, das zur Bundeswehr gehört, Deutsch gelernt hatte. Und zwar so gut, dass er darin sogar das schwierige Studium Elektrotechnik absolvieren kann. Amtssprache in seinem Heimatland ist Französisch.

Von Anfang an war Draves Anspruch, nicht nur Theorie zu lernen, sondern auch Konzepte, die er in seiner Heimat anwenden kann. "Ich will nicht nur studieren, ich will auch etwas lernen", habe er seinen Dozenten auch immer wieder gesagt. Seine Motivation hat einen konkreten Hintergrund. "Wir haben viele Probleme in Mali", sagt er. Unter anderem nennt er die Wasserknappheit im Sommer. Für solche Probleme, die die Energieversorgung betreffen, forscht Drave an Lösungen. Er reiste dafür nach Mali, traf sich, wie er erzählt mit Vertretern der Energieagentur, einer Behörde in seinem Land, ließ sich Rohdaten zum Windaufkommen geben. Zurück an der Bundeswehruniversität speiste er die Daten in Tools ein, die er mit Lehrstuhlmitarbeiter Richard Eckerle entwickelt hatte und simulierte, wie Wind- und Solarkraft ideal genutzt werden können. Sie untersuchten laut Drave auch, wie Wasserkraftwerke in Mali optimiert werden könnten.

Wenn man Drave zuhört, merkt man, wie engagiert und voller Ideen er ist. Und so tüftelt er als studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für elektrische Antriebskraft und Aktorik von Professor Dieter Gerling daran mit, einen alten Lotus Esprit mit Benzinmotor zu einem Auto mit Elektroantrieb umzubauen. Freilich nicht, ohne an Mali zu denken. Eigentlich wollte Drave am liebsten etwas über Hybridantriebe lernen, weil es in seiner Heimat viele Hybridautos gibt, aber kaum Ersatzteile. Doch auch das Wissen über Elektroautos, ist er überzeugt, wird ihm nutzen.

Als wäre sein Engagement nicht zu bremsen, hat er immer wieder seine Kommilitonen beim Lernen unterstützt. "Ich habe versucht, Leuten die Probleme vor allem in Mathe haben, zu helfen", sagt er. Während die anderen Studenten ja am Wochenende in der Regel nach Hause zu ihren Familien führen, sei er ja da. "Ich habe mehr Zeit", sagt er und lächelt. Wenn sie viel gelernt hatten, besuchte er als Ausgleich mit den anderen Studenten auch einmal das Kino. Wie man Menschen führt, damit hat Drave Erfahrung. "Ich war Zugführer in Mali - ich weiß, wie man Leute motivieren kann", sagt er.

Er selbst fängt mit dem Lernen vor Prüfungen immer so früh wie möglich an. "Mein Motto war immer, dass ich im Sommer drei Monate nach Hause fliegen will. Bis jetzt hat es immer geklappt", sagt er. Er will einfach seine Dinge einmal und dann sehr gut machen. Seine Motivation rührt noch woanders her. Schließlich warten zuhause in Bamako, die Hauptstadt von Mali, seine Frau und seine drei Kinder.