Ursula Mayer ist bereit für den Abschied. Sie verbringt gerade die letzten Tage in ihrem Büro, von dem aus sie 18 Jahre lang die Geschicke der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn gelenkt hat. Und als sie so am Telefon zurückblickt und erzählt, wie es ihr geht an der Schwelle zum neuen Lebensabschnitt, hält sie kurz inne und lacht. "Es hallt", sagt sie. Das Büro sei richtig leer geräumt. "All die Dinge, die mir persönlich gehören, habe ich schon mitgenommen." Will heißen: Nachfolgerin Mindy Konwitschny kann kommen. Und dann fügt Mayer in der ihr typischen, lakonischen Art noch ein "tempi passati" hinzu.

Ein paar Tage noch, dann ist die heute 64-jährige Ursula Mayer Geschichte. Von 2002 bis 2020 war sie dann das Gesicht der Gemeinde, die sie mit ihren Vorstellungen und ihrem Stil prägte. Viele Jugendliche am Ort kennen keine andere Chefin im Rathaus als die Frau, die schon drei Jahre im Amt war, als Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde. Die Gemeinde veränderte sich in diesen Jahren durch den Zuzug Tausender Neubürger enorm. Und Mayer nimmt für sich in Anspruch, vieles angeschoben und Weichen richtig gestellt zu haben. Als jetzt, angesichts einer schwachen Finanzkraft und großer Wünsche einer sich ändernden, jungen und von Familien geprägten Bürgerschaft die Fragen drängender wurden, ob nicht auch vieles versäumt wurde, kämpfte Mayer mit regelmäßigen Facebook-Postings um die Deutungshoheit über ihr Erbe. Schulen, Bahnhofausbau, Kinderbetreuung und vor allem die Umfahrung der Gemeinde: Es sei eine "beeindruckende Bilanz", sagt Mayer. Die Umfahrung nennt sie gar ein "Jahrhundertprojekt". Der Stau wäre im Ort, sagt Mayer, jetzt staue es sich außen herum.

Mayer wuchs in dem dörflich geprägten Straßlach-Dingharting auf und erlebte dort, wie schwierig es ist, aus zwei eigenständigen Dorf-Gemeinschaften ein größeres Ganzes zu schaffen. Solche Erfahrungen halfen ihr in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, wo sie nach ihrem Abschluss zur Diplom-Forstwirtin an der Ludwig-Maximilians-Universität mit ihrem Mann eine Familie gründete und eine neue Heimat fand. Martin Mayer war von 1978 bis 1990 Landtagsabgeordneter der CSU und gehörte von 1990 bis 2005 dem Bundestag an. Ebenso wie das Geschehen am Ort gehörte die große Politik zum Familienleben. Ursula Mayer ist eine Frau mit klaren Überzeugungen auch jenseits der Gemeindepolitik. Traditionen sind ihr heilig. Der liberale Zeitgeist ist ihr suspekt. Und auch wenn sie gerne wie etwa bei der Entwicklung der weiterführenden Schulen ins Große denkt, hält sie Bescheidenheit hoch. Als im Gemeinderat einige mal wieder auf einen Neubau des beengten Rathauses drängten, sagte Mayer, ihr reiche das Bestehende völlig aus. Mit der Anspruchshaltung mancher Neubürger kam Mayer am Schluss immer weniger zurecht, als auch Rufe etwa nach einem Naturbad immer lauter wurden.

Ihre politischen Überzeugungen kann Mayer, auch wenn sie ihr Büro im Rathaus endgültig geräumt hat, weiter einbringen. Sie wurde wieder in den Münchner Kreistag gewählt, dem auch ihr Mann von 1972 bis 1993 angehörte. Nicht ohne Stolz erzählt Mayer, dass sie und Franz Inselkammer wieder die "Häufelkönige" auf der CSU-Liste gewesen seien. Ein Ausscheiden auch aus dem Kreistag, wäre "schon ein sehr abruptes Ende gewesen", sagt Mayer, "es macht ja auch Freude."

Ursula Mayer hätte eigentlich sogar noch einmal antreten können als Bürgermeisterin. Die Altersgrenze hatte sie noch nicht erreicht und mancher traute ihr eine weitere Amtszeit zu. Doch sie freut sich jetzt auf das Neue. Als sie in dem Büro sitzend erzählt, in dem sie lange Tag für Tag arbeitete, schweift ihr Blick raus durchs Fenster auf den blauen Himmel - und Mayer greift das gleich auf. Wie schön sei es, sagt sie, an sonnigen Tagen künftig frei über ihre Zeit verfügen zu können. Und da merkt man, dass Mayer sich ein Stückweit schon abgenabelt hat von dem 24-Stunden-Job des Bürgermeisters. Ein Abschiedsfest plant Mayer nicht. Danach stehe ihr nicht der Sinn, sagt sie. "Ich bin ja nicht weg." Aber ihren 65. Geburtstag wolle sie etwas größer feiern. Dann habe sie, so sieht das Mayer auf pragmatisch-nüchterne Art, das Rentenalter erreicht.

Auch wenn in den vergangenen Monaten schon viel über die Bilanz der Mayerschen Amtsjahre im Rathaus geredet und geschrieben wurde, ist es sicher noch zu früh, die Jahre abschließend einzuordnen. Mayer galt stets als selbstbewusste Macherin. Viele hielten ihr vor, sie habe ihr Ding durchgezogen und wenig auf andere gehört. Viel war im Wahlkampf zuletzt von einem neuen Stil die Rede, der im Rathaus einziehen müsse. Doch Tatsache ist auch, dass Mayers Handlungsspielraum in Höhenkirchen-Siegertsbrunn stets eng begrenzt war. Sowohl finanziell als auch personell, was die Ausstattung der Rathausverwaltung angeht, arbeitete die Bürgermeisterin über Jahre am Limit. Oft meldeten sich in Arbeitskreisen organisierte Bürger kritisch in Sitzungen zu Wort. Und im Gemeinderat hatte Mayer häufig auch gegen eine selbstbewusste CSU-Fraktion zu kämpfen. Zuletzt kassierte Mayer beim Realschulstandort eine bittere Niederlage.

Ihre Verdienste, sagt sie rückblickend, waren nicht nur ihre Leistung. "Ich habe nur eine Stimme", sagt die scheidende Bürgermeisterin, "wir gemeinsam haben was auf die Beine gestellt."