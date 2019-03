7. März 2019, 21:55 Uhr SZ-Lesercafé Studentenbuden über Aldi und Lidl

In Oberschleißheim könnten Discounter aufgestockt werden

Studentenwohnungen unmittelbar am neuen Oberschleißheimer Universitäts-Campus und ohne Flächenverbrauch - diese Idee hat Gabriele Kämpf aus Oberschleißheim beim Lesercafé der SZ eingebracht. Kämpf regt an, die eingeschossigen Flachbauten von Aldi und Lidl östlich der Sonnenstraße aufzustocken oder zu überbauen. Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW) zeigte sich aufgeschlossen. Die Initiative könne allerdings nur von den jeweiligen Immobilienbesitzern ausgehen, sagte er. Westlich der Sonnenstraße wächst gerade der Campus für die Tierärztliche Fakultät der Ludwig-Maximilian-Universität. Doch während nach und nach Fakultäten aus München nach Oberschleißheim ziehen, gibt es außer dem vor über zehn Jahren eröffneten Wohnheim am Schäferanger nach wie vor kein einziges Studentenzimmer am Ort. Eine Aufstockung im Gewerbegebiet gegenüber könne dieses Problem ökologisch mustergültig lösen, findet Kämpf. Der Gemeinderat hatte jüngst den Neubau eines Studentenwohnheims weiter nördlich an der Sonnenstraße abgelehnt. Die Lage sei für Wohnungen nicht vertretbar, so der Tenor. Kuchlbauer sagte beim Lesercafé, am Südende des Gewerbestreifens, wo die Discounter angesiedelt sind, sei die Lage anders zu beurteilen. "Flächen sind kostbar", betonte er, "ich wäre für den Vorschlag offen." Eine ähnliche Variante habe er auch für den Parkplatz des Bürgerzentrums an der Theodor-Heuss-Straße bereits im Hinterkopf, erzählte der Bürgermeister. Auch hier böte sich eine Überbauung an. Konkrete Pläne habe er noch nicht entwickelt. Aber da die Gemeinde kaum Grund besitze, wäre diese Fläche im Gemeindeeigentum prädestiniert, "wenn man was in Eigenregie machen möchte", sagte Kuchlbauer. "Das wäre ein Projekt für die nächsten Jahre."