Rebecca Ogedengbe besitzt ein fröhliches Naturell. Aber jetzt, am frühen Abend, ist sie vor allem müde, dabei ist der Tag noch lange nicht zu Ende. Während sie in einem Raum der Caritas im Altenheim St. Rita in Oberhaching ihre Lebensgeschichte erzählt, schaut sie mehrmals auf die Uhr. Zuhause warten vier kleine Mädchen auf ihre Mama, und als die 36-jährige Frau aus Nigeria gerade von ihren Verspannungen im Nacken berichtet, die ihr zunehmend zu schaffen machten, ruft auch schon die älteste Tochter Serah an. Wo sie bleibe, fragt die Achtjährige. Morgen sei doch wieder Schule und sie müsse ihre Hausaufgaben machen. Ja, sie sei in den vergangenen Jahren schon öfters verzweifelt gewesen, aber sie schöpfe Kraft aus ihrem Glauben, sagt die evangelische Christin, die seit April mit ihren Kindern in einer Flüchtlingsunterkunft in Oberhaching lebt und weiter auf eine ersprießliche Zukunft für sich und ihre kleinen Mädchen hofft.

Die Sehnsucht nach Lebensglück hat sie 2007 in ihrer Heimatstadt Lagos in ein Flugzeug mit Zielrichtung Italien einsteigen lassen. Ihre Cousine hatte ihr dafür ein Visum besorgt. Ihre Hoffnung: Schulbildung, Studium, Arbeit. Die Realität: Rebecca Ogedengbe bettelte auf der Straße, um überleben zu können. In einer Kirche lernte sie ihren späteren Mann Andrew kennen, der ebenfalls seine Heimat Nigeria verlassen hatte. Von ihm ist sie inzwischen getrennt. Serah kam zur Welt, zwei Jahre später Zoe. Als sie 2014 mit dem Zug nach München fuhr und Asyl beantragte, war sie hochschwanger mit den Zwillingen Greta und Natalie. Es folgten vier Jahre Aufenthalt in einer Flüchtlingsunterkunft in Unterhaching, dann der Umzug nach Oberhaching, wo sie sich zwei Räume mit ihren vier Kindern teilt. Währenddessen arbeitete sie regelmäßig, unter anderem als Küchenhelferin in Unterhaching und München. Seit September fährt sie täglich nach München, wo sie sich in einer Initiativgruppe auf die B1-Prüfung in Deutsch im März vorbereitet. "Die deutsche Grammatik ist schwer", sagt sie und lächelt. Ihr Berufsziel: "Irgendwas mit Computer."

Ihre vier Mädchen haben ihre Wunschzettel für Weihnachten bereits bei der Caritas abgegeben. "Die haben sich viel Barbie gewünscht und einen Kinder-Laptop." Den Heiligen Abend wird sie mit ihren Kindern in einer evangelischen Kirche in München verbringen und mit vielen anderen Familien essen, trinken, tanzen und feiern. Und was wünscht sich Rebecca Ogedengbe selbst zu Weihnachten? Die Mutter streicht mit einer Hand über ihren verspannten Nacken und sagt dann: "Einen Tag, vielleicht sogar zwei für mich alleine irgendwo mit Wellness und Massage."

Seine Heimatstadt Solm im Westen Syriens war bereits zu zwei Dritteln zerstört, als Ahmad Alfarag 2012 alleine und loszog, um irgendwo auf dieser Welt eine lebenswerte Bleibe für sich, seine Frau Manal und die Kinder zu finden. Zu Fuß schlug er sich durch, landete in Auffanglagern in der Türkei und in Griechenland, marschierte weiter durch Makedonien, Serbien, Kroatien und Slowenien. Dort musste er sich schließlich mit vielen anderen Asylsuchenden bei einer Polizeikontrolle auf den Boden legen und wurde in einen Bus gesetzt, aus dem er am 22. Dezember 2015 in Passau wieder ausstieg. Ahmad Alfarag ist ein kräftiger Mann, sonst hätte er die Tortur vielleicht nicht überstanden. Einer der wohl glücklichsten Tage seines Lebens dürfte der 3. Juli 2018 gewesen sein. An diesem Tag konnte er Frau und Kinder im Zuge des Familiennachzugs vom Münchner Flughafen abholen. Dankbar sei er, "sehr, sehr dankbar", dass er in Deutschland leben dürfe, sagt er, "mit guten Nachbarn". Aber ist er auch glücklich? In Gegenwart seiner Frau, seiner Töchter Baduor, 20, und Nour, 14, seines Sohnes Mohammad, 10, und seines einjährigen Enkels Mohammad lässt er seine Fluchtgeschichte Revue passieren. Ein weiterer Sohn und eine Tochter, 21 Jahre alte Zwillinge, sind zuhause geblieben. Das Zuhause, zwei Zimmer in einer Flüchtlingsunterkunft in Oberhaching, teilen sich also acht Menschen.

Nein, sagt Ahmad Alfarag, restlos glücklich sei die Familie gerade nicht. Vor allem fehle den Kindern genügend Platz zum Lernen, die 14-jährige Nour etwa geht derzeit auf die Mittel- und Wirtschaftsschule, will später Medizin studieren, Mohammad ist Grundschüler in Oberhaching und will Pilot werden. "Alle Kinder sollen lernen", sagt der stolze Vater. Auch er muss büffeln, deutsche Vokabeln und Grammatik.

Die deutsche Geschichte interessiere ihn sehr, sagt der 40-Jährige, der bei einer Oberhachinger Firma eine Halbtagsstelle gefunden hat und glücklich ist über einen "guten Chef und guten Kollegen". Was er und seine Familie sich zu Weihnachten wünschen würden, muss man eigentlich nicht fragen. Aber Ahmad Alfarag sagt: "Nichts." Das größte Geschenk sei eine Familie und dass er mit ihr in Deutschland leben dürfe.