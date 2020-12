Als der Computerfachmann Xaver K., 46, (Name geändert) im Januar im Auftrag seiner kleinen Softwarefirma aus dem Landkreis München ins Ausland ging, ahnte er nicht, dass er wenige Monate später arbeitslos sein und um den Erhalt seiner Wohnung kämpfen würde. Zuerst wurde er nach seiner Rückkehr in Kurzarbeit geschickt, im Juli verlor er seinen Job, doch damals blieb noch eine Hoffnung. Sein Chef hätte ihn gerne wieder eingestellt, nachdem sich die kleine Firma vom Lockdown erholt hatte. Seit dem zweiten Lockdown aber gibt es die Firma nicht mehr, der Kleinbetrieb gab auf. "Ich mach' das nicht mehr, ich schaff' das nicht mehr", sagte sein Chef. Bei Xaver K. hatten sich inzwischen Schulden angehäuft. Da er immer erfolgreich war, war er nicht auf die Idee gekommen, finanzielle Hilfen zu beantragen, auch aus Stolz, denn dank seiner Fähigkeiten konnte er immer gut für sich sorgen. Er lieh sich also zuerst Geld von Freunden, als er seine Miete von 980 Euro für eine Eineinhalb-Zimmer-Wohnung nicht mehr bezahlen konnte. Als sich seine Notlage weiter hinzog, sammelten sich vier Monate Mietschulden an, die Kündigung und die Androhung einer Räumungsklage flatterten ihm ins Haus. Nun erst wandte er sich an die Wohnungsnotfallhilfe des Awo-Kreisverbands München-Land, den der SZ-Adventskalender unterstützt. Sie half ihm, Arbeitslosengeld zu beantragen. Mit dem Vermieter wird noch verhandelt, dem verarmten Mieter die Wohnung zu lassen. Xaver K. hat nur einen Weihnachtswunsch: "Wieder Arbeit haben."