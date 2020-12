Von Claudia Wessel, Unterhaching

Von einem Tag auf den anderen prasselten die Informationen über Corona auf die Mitarbeiter und Kunden der Caritas-Sozialstation Hachinger Tal und Ottobrunn ein. Am Alltag des Ambulanten Pflegedienstes konnte und durfte das nichts ändern. Anders als andere Einrichtungen konnten Elke Schauerte, ihre Stellvertreterin Tina Friedrich und die rund 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht einfach ihre Türen schließen und sagen, wir arbeiten nur noch im Home-Office. Die Kranken mussten auch weiterhin besucht werden, im selben Rhythmus und in ihren Wohnungen. Angst vor Ansteckung hin oder her.

Und die gab es natürlich, sowohl bei den oftmals schwerkranken Kunden als auch bei den Pflegekräften, die zu ihnen nach Hause fuhren, berichten Schauerte und Friedrich beim Gespräch in der Sozialstation in Unterhaching. Obwohl alles weitergehen musste, war anfangs nicht ausreichend Schutzmaterial vorhanden, was auch ängstlichen Kunden auffiel. Einige kündigten gar den Pflegeauftrag und ließen sich nur noch von ihren Angehörigen betreuen, um die Personenzahl zu reduzieren, mit denen sie Kontakt hatten.

Andere wiederum verlangten auch dann, als genügend Masken vorhanden waren, keine aufsetzen zu müssen. "Ich bin doch schon so alt", sagten sie dann etwa. "Ist doch egal, wenn ich das kriege." Eine demente Patientin versuchte, Tina Friedrich die Maske herunterzureißen. "Machen Sie doch das Ding ab, ich sehe Sie ja gar nicht", sagte sie. Viele Kunden waren außerdem verwirrt über die vielen, auch unterschiedlichen Informationen, die sie in den Medien und in ihrem Umfeld über die neue Gefahr wahrnahmen.

Elke Schauerte (links) leitet die Sozialstation Unterhaching der Caritas, Tina Friedrich ist ihre Vertreterin. Die Corona-Krise brachte viele neue Herausforderungen mit sich.

Auch Einsamkeit wurde bald zum Problem. Denn die alten Menschen sollten nicht mehr rausgehen, ihre Kontakte reduzieren. "Das war vor allem für die noch sehr rüstigen schrecklich", sagt Schauerte. "Man stellt sich einen 97-Jährigen immer so vor, als säße er nur zu Hause im Lehnstuhl. Das ist aber nicht so, viele sind noch sehr aktiv, obwohl sie teilweise Hilfe von uns brauchen." Gerade jener 97-Jährige, ein noch immer sehr fitter Kunde, der nur Hilfe zum täglichen Duschen benötigte, erzählte Schauerte eines Tages am Telefon, dass er "nur noch dunkle Gedanken" habe.

All diese anfänglichen Aufregungen haben sich jedoch gelegt. Nachdem seit März kein einziger Kunde und kein einziger Mitarbeiter an Corona erkrankt ist, haben sich die Nerven aller Beteiligten wieder beruhigt. Auch all die, die den Pflegedienst gekündigt hatten, sind wieder zurückgekehrt. Sogar Krankenhäuser vermitteln wieder Patienten, die sie nach Hause entlassen, an die Sozialstation. Dann aber inzwischen immer mit einem aktuellen Corona-Test. Auch dem alten rüstigen Herrn geht es viel besser, denn er durfte seinen 98. Geburtstag im kleinen Kreis mit Familie feiern und sagte sogar, als Schauerte ihn an dem Tag anrief: "Heute habe ich keine Zeit zum Telefonieren."

Nur eine Änderung, die im März eingeführt wurde, wird immer noch eingehalten: Die großen Besprechungsrunden in der Sozialstation mit allen Mitarbeitern und Kaffee und Kuchen finden nicht mehr statt. Das ist sehr schade, finden Schauerte und Friedrich, denn sie können keine so gute Stütze mehr für ihre Mitarbeiter sein wie zuvor. "Die sind ja alle sehr alleine mit den Kunden", erklärt Schauerte. "Da ist kein Arzt, niemand, der ihnen hilft." Manchmal fänden sie den Kunden gestürzt vor, oder sogar verstorben. "Die kommen alle hier rein und haben Gesprächsbedarf", sagt Schauerte. Leider müssen sie nach notwendigen kleinen Erledigungen, etwa Autoschlüssel oder Unterlagen abholen, schnell wieder gehen. Wenn aber jemand ein dringendes Anliegen hat, gibt es schon die Möglichkeit für ein Gespräch, natürlich auch am Telefon. Das ist aber doch etwas ganz anderes, als in einer großen Runde mit allen Kollegen, in der man vielleicht auch Dinge ansprechen kann, die auf den ersten Blick nicht total tragisch sind, einen aber doch belasten. Auch wurden in diesem Kreis die Fälle generell besprochen. Das fehlt.

Und dann sei da noch die Sache mit dem Urlaub, sagt Schauerte. Viele ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommen aus dem Ausland, aus den Niederlanden, aus Kroatien oder Polen. Sie muss sie bitten, ihren Urlaub noch in diesem Jahr komplett zu nehmen, doch sie fragen sich: "Was soll ich damit? Ich kann nicht nach Hause zu meinen Eltern und Verwandten fahren." Auch der Gedanke an Weihnachten alleine mache viele der Mitarbeiter derzeit sehr traurig.

Die Spende des SZ-Adventskalenders will die Sozialstation für ihre bedürftigen Kunden verwenden. "Manche Patienten benötigen einfach mehr Betreuung als sie sich leisten können", so Friedrich. Die brauchen drei-, viermal am Tag einen Besuch. Vor allem Palliativpatienten bräuchten einfach auch mehr Zeit. "Da geht es nicht um Haarewaschen, sondern um Gespräche", sagt Schauerte. Die Todkranken möchten über ihre Angst vor dem Sterben reden, über ihre Angst vor Schmerzen und darüber, was noch alles mit ihnen passieren wird, und ob sie auch zu Hause bleiben können bis zuletzt. "Das ist machbar, aber auch ein Thema von Kosten", sagt Schauerte.