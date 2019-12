Es gibt Menschen, die an den Herausforderungen, die das Leben für sie bereithält, verzweifeln. Wenn man ein schwer behindertes Kind zur Welt bringt, könnte das für manchen so eine Herausforderung sein. Neubiberger Eltern beeinträchtigter Kinder rund um Hiltrud Coqui haben schon vor langem einen anderen Weg für sich gewählt. Anfang der Achtziger Jahre fanden sie sich in einer Selbsthilfegruppe zusammen, die bis heute als Arbeitskreis Eltern behinderter Kinder in Neubiberg besteht. Mit all seinen Aktivitäten hat er das Leben seiner Mitgliedsfamilien bereichert, ein Stück Normalität und Leichtigkeit gebracht und sich für Integration und Inklusion eingesetzt.

Detailansicht öffnen Ein Arbeitskreis, von dem Eltern und Kinder profitieren: Josefa Polland mit Andreas und Sandra mit Hiltrud Coqui (von links). (Foto: Claus Schunk)

"Es war die Zeit ohne Internet. Es gab ein riesiges Bedürfnis nach Informationsaustausch", erinnert sich Coqui, die selbst eine behinderte Tochter hat und mit Cornelia Scharnagl den Arbeitskreis leitet. Sie organisierten unter anderem Abende für die Eltern mit Therapeuten, Ärzten und anderen Experten. Die Probleme waren so unterschiedlich wie die Behinderungen der Kinder, die vom Down-Syndrom bis hin zu Autismus reichen. "Es gab damals nur Angebote für Kinder mit Down-Syndrom. Hier konnten alle kommen", sagt Barbara Baumgartner, deren Sohn ein Syndrom mit autistischen Zügen hat. Das hebt Coqui auch heute noch hervor, dass es schön sei, dass sie alle so unterschiedlich seien und alle so viel von den anderen lernen könnten, wie sie mit der Situation umgingen.

Als die Kinder älter wurden, entstand der "Club Traumhaus". "Die Idee war, dass es nett wäre, wenn sich gesunde und behinderte Kinder treffen würden", sagt Coqui. Seitdem ermöglicht der Arbeitskreis unter dem Titel Club Traumhaus für die eigenen Kinder abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten für Behinderte und Nicht-Behinderte wie Theaterbesuche, Schwimmgruppen, Reitprojekte und Disco-Abende im Jugendzentrum Gleis 3. Betreuer begleiten sie. "Es ist unglaublich, wie sich alle freuen, wenn sie zusammen sind", sagt Coqui. Außerdem organisiert der Arbeitskreis Ausflüge für die gesamten Familien. Sie besuchten beispielsweise schon den Dinosaurierpark im Altmühltal, das Salzbergwerk in Berchtesgaden, fuhren zur Partnachklamm.

Inzwischen sind viele der Kinder längsterwachsen und stehen trotz ihres Handicaps mit beiden Beinen im Leben. Auch dank des Zusammenhalts im Arbeitskreis, dem etwa 60 Familien angehören. Einer von ihnen ist Andreas Polland aus Neubiberg. Der 39-Jährige, ein junger Mann mit Down-Syndrom, wohnt zwar zuhause, aber er arbeitet in der Küche der Kantine in der Werkstatt für Menschen mit geistiger Behinderung in Eglharting im Landkreis Ebersberg, in der auch viele Externe mittags zum Essen kommen. "Kartoffeln schälen, Paprika schneiden", nennt er seine Tätigkeiten.

Der 39-Jährige hat viel Freude an den Aktivitäten des Arbeitskreises. Beim Reitprojekt in Höhenkirchen-Siegertsbrunn war er dabei. "Ich reite sehr gern", sagt er stolz und lächelt spitzbübisch. Auch an einer Schluchtenwanderung am Schliersee dieses Jahr hat er teilgenommen. Das allerschönste, wie seine Mutter Josefa sagt, sei aber die Gemeinschaft bei all den Unternehmungen. Dabei spielt natürlich auch eine Rolle, wie wichtig das Netzwerk für die Familien ist, denn "kaum einer von den Kindern kann selbständig Freundschaften knüpfen", sagt Coqui.

Die Eltern, vor allem ein harter Kern, stecken viel Herzblut in den Arbeitskreis. Ohne die finanzielle Unterstützung von außen hätte Vieles nicht stattfinden können. Der Arbeitskreis erhält Zuschüsse der Gemeinde Neubiberg und des Landkreises, auch Privatleute spenden. Der Arbeitskreis ist auf das Geld angewiesen, denn er hat einige Pläne. Im kommenden Januar beispielsweise wollen die Eltern und Kinder "eine Kutschen- oder Schlittenfahrt im Voralpenland machen", sagt Coqui.