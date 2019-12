In einer kleinen Nische sitzt Daniel B. (Name geändert) vor einem Bildschirm. Gerade arbeitet der Elfjährige an einem digitalen Adventskalender: Die Türchen öffnet man am Computer, jeden Tag kommt ein neues Foto zum Vorschein. "Ich wollte einen Kalender für meine Mutter machen", erzählt Daniel. Auch seinem Vater, seinem Bruder und seinem Cousin möchte er so einen Adventskalender schenken - jeden erstellt der Bub mit viel Hingabe individuell. "Sie freuen sich bestimmt darüber", hofft er.

Seit knapp eineinhalb Jahren lebt Daniel in der Evangelischen Kinder- und Jugendhilfe in Feldkirchen. Der Grund: "Ich und meine Eltern, wir hatten so viel Streit", erinnert er sich. Die Anfangszeit in dem Heim war für ihn trotzdem alles andere als einfach: Als "Katastrophe" beschreibt der Bub seinen ersten Tag in Feldkirchen. "Die anderen Kinder haben mich geärgert. Aber dann haben mir die Betreuer geholfen." Innerhalb kurzer Zeit fand Daniel Freunde, mit denen er in seiner Freizeit im großen Garten der Kinder- und Jugendhilfe gerne Fußball spielt.

Daniel besucht das Sonderpädagogische Förderzentrum in Unterschleißheim. Manchmal geht er gern zur Schule. "Das kommt auf den Tag und auf die Fächer an", sagt er. Sport und Englisch sind seine "Hassfächer", wie er grinsend erzählt. Alles, was mit Technik zu tun hat, gefällt dem Elfjährigen hingegen. Diesem Hobby geht Daniel auch in dem Feldkirchner Kinderheim nach - er spielt gerne am Computer und wünscht sich für die Zukunft eine Playstation.

Am meisten hofft er jedoch, dass er wieder nach Hause zurückkehren kann: "Ich verstehe mich jetzt besser mit meiner Mutter als früher und möchte gern zu ihr", sagt der Elfjährige. Wenn es weiterhin gut läuft, sagen die Betreuer der Evangelischen Kinder- und Jugendhilfe, darf Daniel das Kinderheim verlassen. Die Weihnachtsfeiertage jedenfalls wird er bei seiner Mutter verbringen.