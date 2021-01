Interview von Conie Morarescu, Unterschleißheim

Wenig soziale Kontakte, reduzierte Freizeitmöglichkeiten, räumliche Nähe, der man kaum entgehen kann - viele Menschen sind während der Pandemie einer erhöhten psychischen Belastung ausgesetzt. "Richtig verarbeiten werden wir das wohl erst nach der Coronakrise", sagt Andreas Ammer. Er leitet seit 15 Jahren die Suchtambulanz der Caritas im Landkreis München. Während der Pandemie ist der Bedarf an Beratung gestiegen. Die Caritas führt deshalb für Angehörige von suchterkrankten Menschen jetzt digitale Gruppentreffen ein. Die SZ sprach mit Andreas Ammer über Suchtprobleme in Corona-Zeiten.

SZ: Werden tatsächlich mehr Menschen während der Pandemie süchtig? Was sind Ihre Erfahrungen in der Suchtambulanz?

Andreas Ammer: Bei uns ist die Nachfrage gestiegen. Ich kriege es aber auch von den anderen Beratungsfachstellen mit, wie zum Beispiel der Familien- oder Schuldnerberatung. Vor allem die Alkohol- und Spielsucht haben zugenommen.

Warum diese beiden Bereiche?

Das sind die Süchte, die bereits vor der Pandemie am häufigsten vorkamen, aber das hat auch speziell mit der Lockdown-Situation zu tun. Klar, die Menschen trinken nun deutlich mehr Alkohol zu Hause. Bei der Spielsucht sind vor allem Kinder und Jugendliche stark betroffen. Ich kann gut verstehen, dass Eltern ihre Kinder teilweise nicht mehr anders zu beschäftigen wissen als mit Computer- und Onlinespielen. Wenn dann aber noch die persönlichen Kontakte stark reduziert sind, kann sich das zu einem Suchtverhalten entwickeln.

Also liegt die verstärkte Suchtproblematik zum Großteil an den fehlenden sozialen Kontakten?

Ja, definitiv, das ist ein wesentliches Problem. Der Mensch ist ein soziales Wesen und braucht den Kontakt zu anderen Menschen dringend. Wegen der Beschränkungen vereinsamen viele. Es entstehen auch schwierige Situationen. Zum Beispiel habe ich von Kollegen aus der Beratungsszene erfahren, dass Essstörungen bei jungen Mädchen jetzt häufiger vorkommen. Zum einen fehlt der äußere Bezugspunkt, um sich zu reflektieren. Und dann ist da die Beschränkung auf eine Kontaktperson, die dazu zwingt, sich für jemanden zu entscheiden. Wenn die Wahl der vermeintlich besten Freundin dann auf eine andere fällt, führt das schnell zu Minderwertigkeitsgefühlen.

Detailansicht öffnen Wenn der Leidensdruck hoch ist, greifen die Menschen zu Mitteln, um den Schmerz zu lindern und sich wieder besser zu fühlen. Der Alkoholkonsum zu Hause ist in der Pandemie gestiegen. (Foto: Sven Simon/imago)

Sind es neben den sozialen Einschränkungen auch existenzielle Nöte, die dazu führen, dass Menschen jetzt verstärkt zu Suchtmitteln greifen?

Natürlich auch das. Das Suchtmittel ist im Prinzip nichts anderes als ein Therapeutikum. Wenn ein hoher Leidensdruck vorhanden ist, greifen die Menschen zum Mittel, um den Schmerz zu lindern und sich wieder besser zu fühlen. Finanzielle Unsicherheit, Spannungen zu Hause und fehlende Kontakte - all das führt am Ende zu einem erhöhten Leidensdruck.

Können Sie momentan allen Menschen helfen, die sich an Sie wenden?

Ja, wir haben genug Kapazitäten und unser Angebot findet nach wie vor statt. In vielen Fällen werden die Menschen weiterhin persönlich betreut, weil der Kontakt über den digitalen Weg einfach nicht derselbe ist. Während des ersten Lockdowns war es sehr schwierig. Die Politik hatte uns nicht auf dem Schirm. Es gab viele Unklarheiten, ob und wie wir betreuen dürfen. Jetzt, beim zweiten Lockdown, ist es deutlich besser. Man hat wohl verstanden, dass auch die Suchtberatungsstellen systemrelevant sind.

Wie erkenne ich als Angehöriger oder Freund, dass jemand ein Suchtproblem hat und Hilfe braucht?

Das kann man nicht pauschalisieren. Es gibt auch keinen definierten Punkt, ab wann jemand als süchtig gilt. Das ist ein schleichender Prozess. Wir sprechen beim Alkohol von einer beginnenden Problematik, wenn jemand zum Beispiel täglich am Abend drei Halbe Bier trinkt.

Das kommt bei uns in Bayern nicht selten vor.

Da haben Sie Recht. Wenn die Person das aber dringend braucht, wird es schon problematisch. Ein ernstes Suchtproblem haben wir dann, wenn es große Mengen werden oder wenn noch der harte Alkohol dazu kommt. Was die Spielsucht betrifft, wird es gefährlich, wenn der soziale Kontakt auch zu Hause in der eigenen Familie stark abnimmt, die Person nicht mehr richtig ansprechbar ist und viele Stunden am Tag mit dem Spielen verbringt.

Detailansicht öffnen Andreas Ammer leitet seit 15 Jahren die Suchtambulanz der Caritas im Landkreis. Das Angebot richtet sich an Menschen, die Rat suchen in Zusammenhang mit Alkohol, Medikamenten, Drogen, Spielsucht et cetera. (Foto: Robert Kiderle)

Was sollte man in diesen Fällen tun?

Das Wichtigste ist im ersten Schritt, auf den Menschen einzugehen. Interesse zu zeigen. Und darüber nachzudenken, warum es ihm schlecht geht. Ich hatte ja schon angesprochen, dass Sucht immer auf einem Leidensdruck basiert. Die Frage ist: Was möchte der süchtige Mensch nicht mehr spüren? Und was sucht er in der Sucht, was er sonst nicht kriegt? Auch die Kommunikation ist ganz wichtig: Man muss Grenzen setzen und zeigen, dass man das Suchtverhalten nicht unterstützt, ohne den Menschen abzustoßen. Das Problem in unserer Gesellschaft ist, dass viele nicht gelernt haben, wie eine gute Auseinandersetzung funktioniert.

Wie genau funktioniert eine gute Auseinandersetzung?

Keine Vorwürfe machen und auf der sachlichen Ebene bleiben. Konkret benennen, was einen stört, ohne den anderen zu beleidigen. Es ist wichtig zu differenzieren zwischen dem Problem und der Person. Nicht du bist es, mit dem ich nicht einverstanden bin, aber es gibt ein Problem, über das wir sprechen müssen, zum Beispiel dein häufiges Trinken. Schwierigkeiten, richtig zu kommunizieren, gibt es in unserer Gesellschaft schon immer. Jetzt während des Lockdowns können die Menschen aber nicht mehr so leicht vor den Auseinandersetzungen flüchten.

Kann Corona auch eine Chance sein, eine gute Auseinandersetzung zu lernen? Wenn man dazu gezwungen ist, sich dem Problem zu stellen?

Auf jeden Fall, vorausgesetzt man erkennt es. Es kann eine Chance für die Familien sein, aber auch für die gesamte Gesellschaft. Die Suchtproblematik ist kein inselhaftes Geschehen, sie ist systemisch bedingt und bildet alle gesellschaftlichen Faktoren ab. Gute Kommunikation ist überall sehr wichtig. Besonders bei der Auseinandersetzung mit Andersdenkenden. Es ist falsch, den anderen niederzubügeln, nur weil er anderer Meinung ist. Die Pandemie kann auch für die Politik und die Wirtschaft eine Chance sein, diesem Thema genügend Aufmerksamkeit zu widmen.

Die Fachambulanz für Suchterkrankungen der Caritas München Landkreis bietet Angehörigen von suchterkrankten Menschen an, sich in der Gruppe regelmäßig auszutauschen. Erstmals am Dienstag, 2. Februar, von 17.30 bis 19 Uhr findet das Gruppentreffen wöchentlich über ein Zoom-Meeting statt. Interessierte können sich bei der Geschäftsstelle in Unterschleißheim unter der Telefonnummer 089/321832-21 anmelden und erhalten den Link per E-Mail.