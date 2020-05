Der Freistaat Bayern hat 3,3 Millionen Euro freigegeben, damit die Investitionen in Kindertagesstätten und Schulen im Süden und Osten des Landkreises München nicht ins Stocken geraten. Vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Nöte verkündet Verkehrs- und Bauministerin Kerstin Schreyer (CSU): "Der Freistaat zeigt sich auch in der Corona-Krise weiterhin als starker und verlässlicher Partner der Kommunen. Gerade mit Blick auf den Ausbau unserer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen werden wir in Bayern nicht sparen". Die nun aus dem Finanzausgleichstopf zur Verfügung gestellte Summe fließe in "kommunale Hochbaumaßnahmen" in ihren Stimmkreis München-Land-Süd, sagt Schreyer.

Die höchste Summe geht nach Taufkirchen, wo der Freistaat 1,6 Millionen Euro für den Bau der Grundschule am Wald mit Sporthalle und Freisportanlagen zur Verfügung stellt. In Höhenkirchen-Siegertsbrunn werden 290 000 Euro für den Bau der Kindertageseinrichtung an der Sigohostraße gewährt, in Neubiberg 188 000 Euro für den Bau des Kindergartens Sankt Christophorus, in Neuried 743 000 Euro für die Teilsanierung und Erweiterung der Grundschule und in Sauerlach 34 500 Euro für die Anmietung von Containern für die Kindertageseinrichtung an der Felix-Wankel-Straße. 168 000 Euro gibt es dort auch für den Umbau und die Erweiterung der Friedrich-von-Aychsteter-Grundschule sowie 170 000 Euro für den Umbau und die Erweiterung der Kindertageseinrichtung Sternschnuppe. An den Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im südöstlichen Landkreis fließen 72 000 Euro für den Bau einer Bibliothek am Gymnasium Neubiberg. Die Gemeinde Straßlach-Dingharting erhält 12 000 Euro für die Erweiterung der Mittagsbetreuung der Grundschule. Die Fördermittel für alle bayerischen Gemeinden und Landkreise werden heuer laut Mitteilung um 50 Millionen Euro auf etwa 600 Millionen Euro erhöht.