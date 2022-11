Nahezu unbemerkt von einer größeren Öffentlichkeit haben die Gemeinde Planegg und der Energieerzeuger Regionalwerk Würmtal ein großes Energieversorgungsprojekt am Feodor-Lynen-Gymnasium umgesetzt. In den vergangenen Monaten wurde dort nach Angaben des Regionalwerks eines der größten Photovoltaik-Projekte im Würmtal verwirklicht. Die Anlage erzeugt im Endausbau Strom für rund 300 Haushalte. Schon jetzt, so Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU), könne die Gemeinde deutlich günstiger erzeugten lokalen Strom beziehen, als das sonst auf dem Markt möglich wäre. Dazu wird aus den vorhandenen Blockheizkraftwerken der Gemeinde - etwa dem Werk im Keller des Rathauses - weiterer Strom und Wärme am Ort erzeugt. Nafziger: "Die Gemeinde und das Regionalwerk bringen so die lokale Energiewende und den Klimaschutz voran." Die Anlage soll noch erweitert werden und wird im Endausbau doppelt so groß wie bisher sein.