Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Es muss nicht immer die Wasserkraft aus Norwegen sein oder die Windkraft aus Norddeutschland: Es gibt ja auch nahegelegene Energiequellen, die sicherstellen können, dass in Unterschleißheim nicht die Lichter ausgehen und auch noch die Umwelt geschont wird. Seit James Eduard Haniel im Jahr 1902 das erste Wasserkraftwerk im dortigen Schlosspark errichtet hat, ist die Nachbargemeinde Haimhausen im Landkreis Dachau Standort eines Stromversorgers. Erst reichte die Ausbeute aus dem Amperkanal für den eigenen Verbrauch, dann wurden weitere Wasserwerke errichtet und seit 2012 liefert das Familien-Unternehmen Ökostrom an Kunden in ganz Bayern. Auch ins benachbarte Unterschleißheim. Die Stadt gehört aber nicht dazu - noch nicht.

Seinen Ökostrom bezieht Unterschleißheim bisher bei einem anderen kleinen Versorger aus der Region, der aber eines nicht bieten kann: eine eigene Strom-Produktion. Die Gemeindewerke Oberhaching sichern sich - wie viele Stromanbieter - Ökostrom-Kontingente an der Strombörse. Wo in Europa der Strom tatsächlich produziert wird, ist dabei nur noch Nebensache. Die Oberhachinger beziehen ihren Ökostrom zu großen Teilen aus verschiedenen Wasserkraftwerken in Europa. Eines davon ist eine Staustufe des Flusses Arve am Fuß der französischen Alpen. Nominell kann man freilich eine Stromerzeugungsanlage einem Verbraucher zuschreiben. Der von der Stadt Unterschleißheim verbrauchte Strom kommt laut Rathaus aus der Windkraftanlage Fosen Vind in Norwegen, die 2019 in Betrieb genommen worden ist.

Detailansicht öffnen Der Antrag der Grünen zielt auf Versorger wie die E-Werke Haniel ab, die in Haimhausen Strom aus Wasserkraft erzeugen, zum Beispiel mit einem großen Kraftwerk. (Foto: Niels P. Joergensen)

Solche Zuschreibungen spielen dann eine Rolle, wenn der Kunde wert darauf legt, dass er mit seinem Ökostrom auch dazu beiträgt, dass der Stromanbieter nicht nur alte Anlagen für sein Geschäft nutzt, sondern auch neue Anlagen errichtet oder zumindest den Ausbau der erneuerbaren Energien unterstützt. Wo künftig der Ökostrom herkommt, den die Stadt Unterschleißheim bezieht, ist derzeit offen. Der Stadtrat hat beschlossen, die mit Oberhaching auslaufenden Verträge für das kommende Jahr 2022 neu auszuschreiben. Dabei soll dann auch wieder dieser Zubau-Faktor eine Rolle spielen. Es soll "Ökostrom mit Neuanlagenquote" sein, bei dem mindestens die Hälfte des gelieferten Stroms aus Neuanlagen stammt.

Wie die Vergabe ausgeht, steht völlig in den Sternen. Vielleicht kommt Oberhaching wieder zum Zug. Vielleicht auch ein anderes Unternehmen. Für das kommende Jahr hat der Stadtrat die Organisation der Ausschreibung der Kubus Kommunalberatung und Service GmbH übertragen. Dabei hat diese freie Hand, sich weitere Stromabnehmer dazu zu holen, um eine sogenannte Bündelausschreibung zu machen, damit am Ende ein günstigeres Angebot herauskommt. Bis zu 300 Kommunen oder Zweckverbände können sich an solch einer Ausschreibung beteiligen. Die Grünen haben im Stadtrat allerdings nun moniert, dass bei einem solchen Vorgehen kleine Stromversorger wie die Haimhauser, die selbst in der Region den Strom erzeugen, schlechte Karten haben. Diese müssten bei einer Bündelausschreibung doch bestimmt den Kürzeren ziehen.

Detailansicht öffnen Auch mit einer Wasserschnecke lässt sich Strom gewinnen. (Foto: Niels P. Joergensen)

Peter Müller ist "Leiter Kundenbetreuung" der E-Werke Haniel Haimhausen OHG. Bisher hat er sich noch an keiner Ausschreibung für die Stadt Unterschleißheim beteiligt. "Ich würde mich freuen", sagt er aber. Die Vorstellung sei reizvoll und das Projekt im Grunde auch nicht zu groß. Man könne die Strommengen für eine Stadt wie Unterschleißheim auch liefern. Das sei nicht das Problem.

Allerdings hat Peter Müller schon öfter Angebote für Kommunen verfasst und in diversen Ausschreibungen die Erfahrung gemacht, dass am Ende knallhart kalkuliert wird und schlichtweg der Preis entscheidet. Abgesehen davon muss Müller alle die enttäuschen, die glauben, dass die Straßenbeleuchtung in Unterschleißheim und der Geschirrspüler in einer städtischen Kindertagesstätte nur mit Strom aus einem Amper-Flusskraftwerk gespeist werden könnte.

Denn so klein die Haimhauser mit ihren genau genommen dreieinhalb Wasserkraftwerken - es gibt auch eine Wasserschnecke am Mühlbach, die Strom für 20 Haushalte liefert -, sie können im Grunde auch fast unbegrenzt Strom liefern. Denn auch Müller ist an der Strombörse aktiv. Etwa 50 Prozent der gelieferten Mengen kämen aus der eigenen Produktion, sagt er. Was darüber hinaus gehe, kaufe man zu. Insofern unterscheidet den kleinen Stromversorger und auch Stromproduzenten aus der Nachbarschaft nicht so viel von anderen Versorgern. Dennoch setzten die Grünen im Stadtrat durch, dass das Rathaus prüft, ob es sinnvoll ist, in Zukunft bei weiteren Ausschreibungen auf eine Bündelung mit anderen Abnehmern zu verzichten. Für das Jahr 2023 wäre das denkbar.

Und würde damit der Ausbau erneuerbarer Energien in der Region gestärkt? Die Frage kann auch Peter Müller von den E-Werken Haniel nicht so leicht beantworten. Die Möglichkeiten sind jedenfalls begrenzt. Da geht es dem Stromversorger in Haimhausen genauso wie allen anderen, die in erneuerbare Energiequellen in der Region investieren wollen. Einen weiteren Ausbau der Wasserkraft an der Amper fände Müller zwar gut. Aber er hält das nicht für realistisch. "Da kann man eigentlich nichts mehr machen." Da spielten gerade die Naturschützer nicht mit. Bei Großflächen-Photovoltaikanlagen wie vor allem auch bei der Windkraft erlebt Müller Vorbehalte in der Bevölkerung, die auch die E-Werke Haniel hinderten, weiter in Stromerzeugungsanlagen zu investieren.