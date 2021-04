Von Bernhard Lohr, Haar

Bürgermeister Andreas Bukowski von der CSU und sein Stellvertreter Ulrich Leiner von den Grünen stehen seit der umstürzenden Kommunalwahl im März 2020 für die neue politischen Realitäten in Haar. Schwarze und Grüne finden bei dem auf ökologische Modernisierung bedachten neuen Bürgermeister viele Anknüpfungspunkte. Man versteht sich, man respektiert sich. Das "Du" hat im persönlichen Umgang wie selbstverständlich Einzug gehalten. Das rot-grüne Lagerdenken ist passé. Doch nun stellen zwei Entscheidungen des Gemeinderats zum Bahnhofsumbau, zur Mobilitätswende und zur Bürgerbeteiligung die politische Arithmetik infrage.

Die CSU hat mit einer politischen Offensive darauf reagiert, dass die Grünen in der jüngsten Sitzung gemeinsam mit der SPD knapp verhindert haben, dass Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) auf Grundlage eines von der Deutschen Bahn gemachten Vorschlags mit dem Konzern in Verhandlungen über einen Umbau auf der Südseite des Bahnhofs eintritt. Ein neuer Kiosk sollte errichtet werden, für den die Bahn 100 000 Euro in die Hand nehmen würde. Alois Rath, Gemeinderat und Geschäftsführer der CSU München-Land, wirft in einer öffentlichen Erklärung Grünen und SPD vor, nicht im Sinne der Haarer Bürger zu agieren, wenn eine einmalige Chance auf eine Verschönerung am Bahnhof nicht ergriffen werde. Es sei "unvorstellbar", die ausgestreckte Hand der Bahn nicht zu ergreifen. Damit werde verhindert, dass "eine der größten Schmuddelecken" von Haar beseitigt werde.

Die Grünen haben indes ein Bedürfnis, öffentlich zu erläutern, warum sie mit der SPD den Antrag der CSU zurückgewiesen haben, die Bürger in Haar und in Trudering zu befragen, wie der Verkehrsraum auf der B 304 neu aufgeteilt werden soll. Die CSU hatte das beantragt, weil derzeit über eine Verlängerung der Trambahnlinie auf der Wasserburger Landstraße bis nach Haar an die A 99 diskutiert wird. Dazu kommt der Vorschlag von Bukowski, auf der B 304 eine Fahrradtrasse auf Stelzen zu errichten. Beides umzusetzen, wäre alleine vom Platz her schwierig. Die CSU will zudem keinen der Verkehrsträger benachteiligen, also auch dem Auto künftig seinen Raum zu lassen. Der Zweite Bürgermeister Ulrich Leiner aber findet nun, das Vorgehen der CSU vermittle den Eindruck von "wenig durchdachtem Aktionismus". Ins Blaue eine Bürgerbefragung zu lancieren, führe niemanden weiter.

Schon in der Vergangenheit zeigte sich, dass die Grünen oft das Zünglein an der Waage sind. Die CSU und Bürgermeister Bukowski verfügen über keine Mehrheit. Nun versucht die CSU, auch über öffentlichen Druck ihre Position, etwa zum Bahnhof, weiter zu stärken. Alois Rath erklärt, "die CSU Haar ist traurig, aber aktiv zugleich und wird dieses Thema weiterhin ganz oben auf ihre Agenda setzen. Die Haarer haben jede Verschönerung verdient." Die SPD argumentierte zuletzt schon immer gegen den Kiosk, der schlicht architektonisch hässlich sei und keine Verbesserung an der öffentlichen Toilette bringe. Die Grünen bezeichneten den Kiosk mit Warteraum als überflüssig, weil letzterer ohnehin nicht genutzt werden würde. Dafür sei er zu weit von den Bahnsteigen entfernt. Für die CSU stechen diese Argumente nicht unbedingt. Es sei in Gesprächen mit der Bahn - anders als früher - diesmal schon viel erreicht worden. Und das letzte Wort sei nicht gesprochen. Im Dezember 2020 habe man bei einem runden Tisch die Vertreter der Bahn davon überzeugt, den Kiosk sowie die Toilettenanlagen plus Wartebereich zu modernisieren. Die Bahn habe sich bereit erklärt, "dies kurzfristig und unkompliziert umzusetzen". Dies sei noch "keine Endverhandlung" gewesen. Jetzt den Gesprächsfaden abreißen zu lassen, sei "nicht im Interesse der Gemeinde Haar". Eine große Lösung am Bahnhof mit einem überbauten Parkplatz auf der Südseite werde nicht schnell umsetzbar sein. "Es werden viele Jahre vergehen müssen, bis dieses Projekt umgesetzt werden kann." Die Bürger hätten dies zu erdulden.

Auf der anderen Seite verstehen sich die Grünen als Hüter von Bürgerinteressen, was die weitere Entwicklung auf der B 304 und die Mobilitätswende angeht. Denn anders als die CSU suggeriere, betont Ulrich Leiner, habe eine tief greifende Bürgerbeteiligung bereits stattgefunden, als das Mobilitätskonzept mit Befragungen, Workshops und Bürgerversammlungen erarbeitet worden sei. Das Ergebnis der Erhebungen, an denen sich "Hunderte Haarerinnen und Haarer" beteiligt hätten, sei von Experten bearbeitet und vom Gemeinderat am Ende am 21. Juli 2020 auch als "integriertes Mobilitätskonzept" einstimmig angenommen worden. Der Gemeinde liege also eine Grundlage vor, auf der weitere Entscheidungen getroffen werden könnten. Die Abkehr vom Auto sowohl beim Durchgangsverkehr wie beim innerörtlichen Verkehr sei als Richtschnur ausgegeben worden. Leiner hält der CSU überdies vor, zu ignorieren, dass die Stadt München und auch der Landkreis München derzeit eine Machbarkeitsstudie zur Trambahn erarbeiten ließen. In München seien Beschlüsse auf Grundlage des erfolgreichen Radentscheids erfolgt, die klar einen Ausbau der Fahrradverbindungen priorisierten. Bevor Bürger zu einer Aufteilung des Verkehrsraums auf der B 304 befragt werden könnten, müssten Grundlagen erarbeitet werden, findet Leiner, die etwa zum Stelzenradweg vollkommen fehlten. Dieser würde eine dreistellige Millionensumme verschlingen. "Den dritten Schritt vor dem ersten zu machen, ergibt jedoch keinen Sinn."