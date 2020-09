Von Bernhard Lohr, Haar

Der Streit zwischen Haars Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) und Gemeinderat Peter Paul Gantzer (SPD) ist am Dienstag im Gemeinderat eskaliert. "Dann lassen wir es die Gerichte machen", schleuderte Bukowski Gantzer entgegen, nachdem dieser abgelehnt hatte, öffentlich Äußerungen zurückzunehmen, die Bukowski als böswillige Unterstellungen wertet und wegen denen er Anzeige erstattet hat. Gantzer wies ein Fehlverhalten von sich und hielt Bukowski Dünnhäutigkeit vor: Man sei hier in einem bayerischen Gemeinderat. "Wenn Sie das nicht vertragen, Herr Bürgermeister, ab ins Kloster."

Damit dürfte die letzte Gelegenheit vertan sein, den seit Juli schwelenden Konflikt um eine Werbeaktion des Bürgermeisters und die folgende harte Kritik beizulegen, mit der Gantzer den neu ins Amt gewählten CSU-Mann überzog. Der langjährige Landtagsabgeordnete hatte Bukowski vorgehalten, als Wahlbeamter eine rote Linie bei der Werbung für ein Autohaus, bei dem er ein Elektroauto gekauft hatte, überschritten zu haben. Ob er ihm dabei in strafrechtlich relevanter Manier unterstellte, im Gegenzug als Amtsträger Vorteile genossen zu haben, ist strittig. Gantzer räumte am Dienstag ein, im Juli womöglich zunächst "übers Ziel hinausgeschossen" zu sein. Aber er habe erkannt, dass er missverstanden werden könne. Zwei Mal habe er daraufhin erklärt: "Ich unterstelle nichts."

Ganz am Ende der Sitzung am Dienstag, kurz vor 23 Uhr, prallten die Streithähne final aufeinander. "Nein", sagte Bukowski und wollte die Debatte beendet haben. Er erklärte, er sehe das Ganze jetzt als juristisch "schwebendes Verfahren" an. "Jetzt ist Schluss." Gantzer aber bestand darauf, eine letzte Frage zu stellen, nämlich die, ob seine zwei Mal im Juli vorgebrachten Klarstellungen nicht ausreichend sei. Bukowski antwortete kurz und knapp: "Nein."

Die Angelegenheit kam im Gemeinderat wieder zur Sprache, weil die SPD in einem Antrag eine Erklärung Bukwoskis eingefordert hatte, in der dieser einige Dinge zu geplatzten Gesprächsterminen und zur Strafanzeige erläutern sollte. Mit dem Ziel, die Debatte am Abend im Gemeinderat nicht zu belasten, beantwortete Bukowski am Dienstagmorgen bereits per E-Mail, auch an die Presse, die Fragen. Die Aussprache zum Antrag verlegte er dann ans Ende der Sitzung unter dem Punkt "Sonstiges". Dort kam dann aber erneut alles auf den Tisch. Bukowski sagte, er empfinde die im Juli ausgesprochenen Worte Gantzers als "Schläge" ins Gesicht, die Verletzungen hinterließen. Gantzer lehnte es ab, Dinge in der Sitzung zurückzunehmen, die er schon zurückgenommen habe.

In der Sache fanden beide wie zuletzt schon nicht mehr zusammen. Auch zwei Gespräche, die sie kürzlich führten, ließen das Eis nicht brechen. Auf Gantzers Vorwurf, Bukowski habe nur die belastenden Aussagen aus dem Sitzungsprotokoll der Polizei übergeben, entgegnete Bukowski, dass er keine Erfahrung mit Anzeigen habe und das gesamte Protokoll nachgereicht habe. Ein von Gantzer am Dienstagabend noch mal unterbreitetes Gesprächsangebot lehnte Bukowski ab. Gantzer verschickte dann spät in der Nacht noch eine Mitteilung: "Ich bedauere diese Entwicklung sehr. Auf der anderen Seite begrüße ich, dass sich jetzt die Justiz mit der Angelegenheit befassen wird." Diese habe die Meinungsfreiheit im politischen Raum stets geschützt. Bukowski freilich geht es, wie er am Dienstagabend beteuerte, um die Ahndung einer "Straftat" - und "um seinen guten Ruf".