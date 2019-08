13. August 2019, 22:03 Uhr Straßlach-Dinghrating Bootsfahrverbot bleibt bestehen

Das am Sonntag vom Landratsamt München ausgesprochene Bootsfahrverbot auf der Isar zwischen Dürnsteiner Brücke und Mühltal bleibt bestehen. Ein querliegender Baum hatte am Wochenende einige Boote zum Kentern gebracht. Wie die Börde am Mittwoch mitteilte, war die anvisierte Bergung des Stamms bisher nicht möglich. Durch die heftigen Regenfälle in der vergangene Nacht war der Abflusses der Isar in die Ausleitungsstrecke angestiegen, dies machte die Arbeiten unmöglich. Eine Bergung kann laut Auskunft der beauftragten Spezialfirma frühestens von Freitag an vorgenommen werden.