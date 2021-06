Der Grüne Oliver Seth, 55, hat den Gemeinderat von Straßlach-Dingharting verlassen. Seine Nachrückerin ist die Kinderpflegerin Monika Weikinn, 36, aus Großdingharting. "Bei den Grünen gibt es ja so viele gute Leute", sagt Seth, deshalb wolle er gerne einer Jüngeren den Vortritt lassen. Der Grund für sein Ausscheiden liegt aber eigentlich im Klimawandel. Gegen diesen möchte er sich künftig intensiver engagieren, und das geht seiner Meinung nach in anderen Bereichen besser als auf der lokalen Ebene. Vor allem als Vorstand im Solarverband Bayern und im Verein Ergon, der sich ebenfalls für die Energiewende einsetzt, sieht er bessere Chancen. Nicht zuletzt aber ist sein Anliegen auch, seine Arbeitsstunden zu reduzieren. Zwar arbeitet der Chemiker in einer Firma für Lebensmitteltechnologie nur Teilzeit, doch ist er ja auch noch Kreisrat. "Ich habe einen 16-Stunden-Tag", sagt er. Das kann er nun ändern. Monika Weikinn ist im Straßlacher Gemeinde-Kindergarten beschäftigt, der ja gerade erweitert werden soll und ist somit in diesem Bereich schon mal Fachfrau. "Ich freu mich auf die Arbeit. Ich bin in Großdingharting aufgewachsen und möchte es so lebenswert erhalten, wie es jetzt ist", sagt die Mutter zweier kleiner Kinder. Bisher ist sie im Pfarrgemeinderat engagiert, die Lokalpolitik ist "Neuland" für Weikinn, aber sie mag Herausforderungen. Der Klimaschutz ist ihr nach eigenen Angaben natürlich auch wichtig, ebenso der Erhalt der Traditionen in ihrer Gemeinde.