- Der Dorfweiher in Straßlach wird für rund 190 000 Euro saniert. Das hat der Gemeinderat am Dienstagabend beschlossen. Bürgermeister Hans Sienerth (parteifrei) betonte, wie wichtig die Gestaltung einer schönen Ortsmitte sei, auch angesichts der durch die Coronakrise vermutlich sinkenden Gewerbesteuereinnahmen. Auch der Mehrheit der Gemeinderäte war es ein Anliegen, dass der Weiher endlich saniert und die Umgebung verschönert wird, mit neun zu sechs Stimmen wurde der Antrag angenommen. Für Verschiebung des Vorhabens plädierte nur Leonhard Schlickenrieder, Grüne.

Das Projekt Dorfweiher hat eine durchaus längere Vorgeschichte. Lange kämpfte die Gemeinde mit veralgtem und trübem Wasser, versuchte diesen Missstand durch eine Entschlammung zu beseitigen, was aber wenig brachte. 2016 ließ die Verwaltung ein Konzept zur Entschlammung erstellen, doch meldete sich auf die Ausschreibung zur Realisierung keine einzige Firma. Nun also der erneute Anlauf mit einem Konzept der Gartenbaufirma Wenzel Kampschulte aus Straßlach. In diesem wurden Elemente aus der bisherigen Planung übernommen, allerdings auf alle technischen und elektrisch betriebenen Elemente verzichtet und alles weggelassen, was einen erhöhten Pflegeaufwand erzeugt oder sich optisch nachteilig auswirkt. Stattdessen wurde nun auf mehr Ästhetik Wert gelegt.

Der Weiher wird nun vertieft, damit sich die Wasserqualität verbessert und mit einer Folie abgedichtet. Die Wasseraufbereitung soll sich am natürlichen Reinigungsprozess orientieren. Fische dürfen auf keinen Fall hinein, auch soll man unbedingt vermeiden, Wasservögel zu füttern. Pflanzen aller Art bieten Lebensraum für Plankton, Lurche und Insekten. Für ein schönes Ortsbild werden Gehölze angebaut. Bänke, ein Steg mit Sitzgelegenheit und Begrenzungspfosten werden aus Holz sein. Im Frühjahr bringen Zwiebelpflanzen Farbe in die Ortsmitte.