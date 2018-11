1. November 2018, 21:45 Uhr Straßlach-Dingharting Schüler bei Sturz mit Rad schwer verletzt

Ein Unbekannter hat einen 15-jährigen Radfahrer am Mittwochabend in Straßlach zu Fall gebracht, ohne sich um diesen weiter zu kümmern. Der Schüler musste schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden. Er war gegen 18.40 Uhr auf dem Oberholzweg in südliche Richtung auf dem Fuß- und Radweg ohne Licht und ohne Helm unterwegs, als ihm vor der Einmündung zum Kreuzweg jemand in die Quere kam. Ob es ein Fußgänger oder ein Radfahrer war, weiß der Schüler nicht mehr; nur, dass es ein Mann war, der zu ihm in Deutsch mit Akzent sprach und sich dann entfernte. Die Polizei sucht Zeugen (Tel. 089/62 16 33 22).