Schneller surfen in der Schule

Durch den neuen Glasfaseranschluss steht Lehrern und Schülern der Georg-Preller-Grundschule in Straßlach nun eine superschnelle Internetverbindung zur Verfügung. Im Juni 2019 erfolgte die Ausschreibung für den Ausbau, einen Monat später folgte dann auch die Vergabe durch den Gemeinderat von Straßlach-Dingharting. Die Ausbauarbeiten wurden im Sommer 2020 durch die Telekom in Angriff genommen. Die Baukosten für den Glasfaseranschluss betragen rund 36 100 Euro. Die Gemeinde erhielt auch eine Förderung in Höhe von 28 000 Euro. Rektorin Susanne Kirchhoff begrüßt den Fortschritt, da die Video-Konferenzen dadurch stabiler würden und auch Filme angeschaut werden könnten.