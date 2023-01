Blick in eine Reithalle.

Ein zehnjähriges Mädchen ist am Mittwochnachmittag in einer Reithalle in Straßlach-Dingharting vom Pferd gestürzt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war das Kind aus dem Landkreis München kurz nach 16 Uhr im Beisein der Reitlehrerin auf das Pferd gestiegen.

Als die Zehnjährige im Sattel saß, galoppierte das Pferd ohne erkennbaren Grund plötzlich los und warf die Reiterin ab. Dabei wurde diese gegen die Hallenwand geschleudert. Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.