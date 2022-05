Kolumne von Michael Morosow, Straßlach-Dingharting

Mit dem Anderl sei er auf der Kaufingerstraße in München unterwegs gewesen und habe mit ihm von einem Radfahrer gesprochen, als im selben Moment zufällig grad einer daher gekommen sei, berichtete der Komiker Karl Valentin in seinem Stück "Der Zufall" aus dem Jahr 1928. Heute würde ihm diesen wahrlich sagenhaften Zufall niemand mehr abnehmen, ist doch das Radfahren auf der Kaufingerstraße schon seit langem untersagt.

Es ist bei weitem nicht die einzige Verbotszone für Biker, auch Autobahnen, Schnellstraßen sowie Gehwege sind für sie (noch) tabu. Wer den besonderen Kick sucht, muss also die Zugspitze runterrasen, oder - weil es näher liegt - sich in Straßlach auf der Mühlstraße in die Tiefe stürzen. Ist seit den Neunzigerjahren zwar auch untersagt, weil regelmäßig Krankenwagen und Rettungshubschrauber zur Mühlstraße gerufen werden mussten und die sogenannten Kampfradler regelmäßig Fußgänger gefährdet und beschimpft haben. Aber das gerade mal zwei mal drei Meter große Banner, auf dem in höchstens 20 Zentimeter großen Buchstaben das Verbot geschrieben steht, kann man leicht übersehen, gerade dann, wenn man unbedingt mit Tempo 70 in Richtung Gasthaus zur Mühle preschen will. "Es gibt einige in der Liga der Radfahrer, die das Hirn ausschalten, sobald sie sich das Trikot anziehen", urteilte einst Straßlachs Bürgermeister Hans Sienerth.

Schön, mal einen aus dieser Liga kennengelernt zu haben, wenn auch nur für einen kurzen Moment. Als Lenker eines Autos mit funktionierenden Bremsen hat man natürlich kein Problem, die Abfahrt zu meistern, auch wenn das Gefälle im oberen Teil 16 Prozent beträgt und die Straße schmal ist. 25 km/h zeigt der Tacho an, als im Rückspiegel ein Trikotträger größer und größer wird und seine geweiteten Augen auf ein Problem hinweisen, das nicht mit Pi mal Puls geteilt durch Rückenwind zu lösen ist. Er muss kräftig in die Eisen steigen, um nicht aufzufahren. Man lenkt blitzschnell so weit zur rechten Seite, wie es die Straßenbreite zulässt, um dem Rennradler links eine wenn auch enge Gasse zum Überholen zu lassen. Und natürlich erwartet man Dank dafür. Aber leider hat der Kerl sein Hirn ausgeschaltet. "Du Volldepp!", hört man ihn stattdessen durchs offene Seitenfenster plärren, während er links vorbeischießt und gerade noch die erste Rechtskurve meistert.