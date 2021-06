Am Mühlthalberg in Straßlach ist Radfahren verboten, zumindest abwärts Richtung Isarkanal. Viele Radler halten sich nicht daran, weshalb es auf der Gefällestrecke am Isarhochufer immer wieder zu schweren Unfällen kommt. Die Gemeinde Straßlach-Dingharting will jetzt mit einer Plakataktion die Radfahrer zum Absteigen animieren. Die Idee dazu stammt vom Feuerwehrkommandanten Frank Ritter. Ob bislang vor allem aus Unwissenheit oder vorsätzlich das Verbot missachtet wurde, fest steht laut Gemeinde: Oft wird die Gefahr an dieser Stelle unterschätzt und die eigene Fähigkeit überschätzt. Werden die Radler von der Polizei erwischt, behaupten viele, sie hätten das Schild nicht gesehen. Das geplante große Banner mit dem Schriftzug "Unfallgefahr! Abfahrt für Radfahrer verboten!" dürfte künftig jedem auffallen.