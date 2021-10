Die Gemeinde soll einen Ortsbus bekommen. Das ist eines der Ziele des neuen "Arbeitskreises Mobilität" unter Leitung von Bürgermeister Hans Sienerth (parteifrei), dessen Mitglieder in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch ernannt wurden. Bevor dies konkret wird, sollen aber zunächst die örtlichen Vereine und Unternehmen ebenso wie die Senioren befragt werden. So möchte man herausfinden, wann die Mitglieder des SV Straßlach zu ihren Trainingseinheiten fahren, wann die Schüler der Musikschule zu ihren Unterrichtsstunden kommen und wie viele Mitarbeiter ansässiger Firmen auf Bus und Bahn angewiesen sind, was vor allem auf Auszubildende zutrifft. Die Arbeitsgruppe wird dann ein Konzept entwickeln.