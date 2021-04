Eine Klimaschutzsiedlung mit ausschließlich Energieeffizienzhäusern - das war das Ziel der Grünen in Straßlach für die geplante Wohnsiedlung Talfeld-Nord. Mit diesen harten Vorgaben für die Hausbauer war der Gemeinderat jedoch nicht einverstanden. "Es ist nicht sozialverträglich", sagt Bürgermeister Hans Sienerth. Man könne kein soziales Projekt machen und den Leuten dann einen so hohen Baustandard vorschreiben. Man einigte sich stattdessen auf ein Angebot an alle, die ökologisch bauen wollen: Alle, die sich für ein Energieeffizienzhaus nach KfW-Standard 55 entscheiden, bekommen einen Zuschuss von 10 000 Euro.