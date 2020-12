Aufgrund der neuen Lockdown-Anordnungen können von Mittwoch, 16. Dezember, an im Straßlacher Rathaus nur noch bei dringenden und unaufschiebbaren Anliegen und nur noch nach vorheriger Vereinbarung Termine wahrgenommen werden. In diesen Fällen ist eine Anmeldung bei den zuständigen Sachbearbeitern oder an der Zentrale unter Telefon 08170/93 00-0 oder per E-Mail an hauptverwaltung@strasslach.de nötig. Es gilt ausnahmslose Maskenpflicht, im Wartebereich des Rathauses sind maximal drei Personen gleichzeitig zugelassen. Bürgermeister Hans Sienerth entscheidet anhand der Entwicklung der Inzidenzwerte über das weitere Vorgehen und bittet für diese rein vorsorglichen Maßnahmen um Verständnis.