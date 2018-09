12. September 2018, 22:27 Uhr Straßlach-Dingharting Motorradfahrer prallt gegen Bäume

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall in Straßlach-Dingharting schwer verletzt worden. Der Mann aus dem südlichen Münchner Landkreis war auf dem Laufzorner Weg in Richtung Oberhaching unterwegs, als er auf Höhe der Römerstraße die Kontrolle über seine Maschine verlor; nach vorläufigen Ermittlungen der Polizei auf Grund überhöhter Geschwindigkeit. Er kam in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab, prallte gegen zwei Bäume und wurde anschließend auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert. Der 21-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad wurde schwer beschädigt, der Sachschaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste der Laufzorner Weg gesperrt werden.