Von Iris Hilberth, Straßlach-Dingharting

Mit Windkraft wollte sich in der Region München lange kaum einer so richtig beschäftigen. Doch inzwischen ist klar, dass kein Landkreis und keine Gemeinde sich mehr wegducken kann, wenn es um diese Form von erneuerbarer Energie geht. 400 Windräder sollen im Großraum um die Landeshauptstadt errichtet werden, die Suche nach geeigneten Standorten läuft auf Hochtouren. Denn bleibt eine Festlegung der Kommunen aus, könnten die Anlagen am Ende auch dort gebaut werden, wo sie die Gemeinde ganz bestimmt nicht haben will. Der Gemeinderat in Straßlach-Dingharting hat sich jetzt auf einen Standort verständigt: Im Waldgebiet östlich des Gemeindeteils Holzhausen könnten zwei Windräder errichtet werden.

Beim Regionalen Planungsverband (RPV) hat die kleine Gemeinde mit der vergleichsweise großen Fläche aus dem südlichen Landkreis ein Areal von 55 Hektar in einem Waldgebiet gemeldet. "Wir haben uns da relativ leicht getan", sagt Bürgermeister Hans Sienerth (parteifrei). Die Gemeinde habe nämlich ihre Hausaufgaben gemacht, betont der Rathauschef. Und das ist nicht erst jetzt geschehen, sondern bereits vor zehn Jahren. "Damals gab es eine umfangreiche Untersuchung des Gemeindegebiets, wo Windkraftanlagen sinnvoll wären", so Sienerth. Mit dem Inkrafttreten der 10-H-Regel, die den Mindestabstand von Windenergieanlagen zu Siedlungen in Bayern regelte, war das Gutachten obsolet und verschwand in der Schubladen. Inzwischen allerdings ist die 10-H-Regelung gelockert worden.

Die Anlagen müssten 200 Meter hoch sein

Bei der Untersuchung damals hatte man festgestellt, dass in dem Waldstück, das an die Gemeinde Egling im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen angrenzt, die Nutzung der Windkraft prinzipiell möglich wäre. Die Windstärke wurde hier mit 6,5 Meter pro Sekunde angegeben, ein Minimum von 5,5 gilt als notwendig, um den Wind sinnvoll nutzen zu können. Allerdings, so Sienerth, müsste man in Straßlach-Dingharting schon hoch hinauf, um solche Werte zu garantieren. Optimale Erträge könnten 200 Meter hohe Windräder mit 80 Meter großen Rotoren erzielen. Zwei Bauwerke dieser Sorte hätten auf den 55 Hektar Platz.

Straßlach-Dingharting hatte 2012 die Überlegung angestellt, sich mit der angrenzenden Gemeinde Egling im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zusammenzutun. Doch sei man dort damals überhaupt nicht begeistert von derartigen Idee gewesen, so Sienerth. In der eigenen Gemeinde war das Interesse in der Bürgerschaft offenbar auch nicht vorhanden; zumindest sei niemand zu einem eigens anberaumten Workshop erschienen. Daher kann Sienerth auch schlecht abschätzen, wie die Leute reagieren werden, wenn Planungen im Wald nahe Holzhauen tatsächlich konkreter würden.

Jetzt ist er erst einmal froh, dass Straßlach-Dingharting seiner Pflicht nachgekommen ist und Flächen melden kann. Nach dem Wind-am-Land-Gesetz des Bundes müssen 1,1 Prozent der bayerischen Fläche bis 2027 und 1,8 Prozent bis 2032 festgelegt werden. Seine Gemeinde habe jetzt schon 2,5 Prozent benannt. Weil aber die Windwerte in der Region "nicht ganz so rosig" seien, bleibt Sienerth erst einmal skeptisch, ob tatsächlich jemand in Rotoren investieren will und sagt: "Ich bin mal gespannt, ob hier Windräder entstehen." Die Gemeinde selbst investiere aktuell viel Geld in Fernwärme mit einem neuen Hackschnitzelheizkraftwerk.