Zum fünften Mal findet am Sonntag, 17. Oktober, von 11 Uhr an, das Herbstfest zum Saisonende auf der Anlage des Münchner Golfclubs (MCG) in Straßlach, Tölzer Straße 95, statt. Es gibt ein Jugendturnier (11 Uhr), den ganzen Tag über Golf-Schnupperkurse und um 15 Uhr Show-Golfen. Außerdem erwartet die Besucher ein buntes Rahmenprogramm. Zu finden sind auf dem Fest unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Straßlach, ein Imker mit "MGC Honig", eine Hüpfburg für die kleinen Besucher, die auch von einer Kinderbetreuung versorgt werden. Es gibt unter anderem Kinderschminken, Snag-Golf, Weinverkostung und ein Soccer-Golf-Turnier. Blasmusik ist auch mit dabei. Den ganzen Tag über gibt es Essen auf der Clubhaus-Terrasse, beispielsweise Kirchweihgans. Weitere Informationen unter Telefon 08170/929 18 11.