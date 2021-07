Der Bundestagsabgeordnete Florian Hahn (CSU) und die örtliche CSU gedenken am Freitag, 9. Juli, in Straßlach den Opfern des RAF-Terrors sowie insbesondere dem Physiker und Siemens-Manager Karl Heinz Beckurts sowie dessen Chauffeur Eckhard Groppler. Beide waren am Morgen des 9. Juli 1986 ums Leben gekommen, als um 7.32 Uhr am nördlichen Ortsausgang von Straßlach eine Sprengfalle des "Kommandos Mara Cagol" der RAF detonierte. Die Täter sind bis heute unbekannt. Hahn wird um 14.32 Uhr, exakt 35 Jahre und sieben Stunden danach, am Ort des Attentats einen Kranz niederlegen. Der CSU-Ortsverband Straßlach-Dingharting hat es sich laut einer Mitteilung zur Aufgabe gemacht, sich dem Links- wie Rechtsradikalismus entschieden entgegenzustellen. Bürger sind eingeladen, dem Gedenkakt beizuwohnen.