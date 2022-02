Die Gemeinde Straßlach-Dingharting versteigert die Fundräder, die sich in den vergangenen vier Jahren angesammelt haben. Mehr als 20 Räder sind am Samstag, 12. März, vor dem Bürgerhaus im Angebot. Teilweise seien die Fahrräder in sehr gutem Zustand, heißt es aus dem Rathaus. Darunter seien Mountainbikes, Kinderräder, Damenräder mit Korb oder ohne. Die Auktion beginnt um 10 Uhr. Von 9.30 Uhr an können die Räder von Interessenten begutachtet werden. Die Teilnahme an der Versteigerung erfolgt durch Handzeichen. Der Höchstbietende ist an den Zuschlag gebunden. Bezahlt wird sofort. Die Räder standen bis zu vier Jahre am Bauhof und werden von den Bauhofmitarbeitern noch auf Hochglanz poliert.