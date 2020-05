Peter Schneider von der UWV bleibt Zweiter Bürgermeister der Gemeinde Straßlach Dingharting. Bei der konstituierenden Sitzung am Mittwochabend im Bürgerhaus hat sich Schneider mit neun zu acht Stimmen knapp gegen Florian Zweckinger von der CSU durchgesetzt. Ein Stimmzettel war dabei leer geblieben, auf einem stand "Hüttenkofer". Sabine Hüttenkofer (Grüne) stand damit in der Stichwahl um den Posten des Dritten Bürgermeisters, der nach einer Unterbrechung von sechs Jahren wieder besetzt wird, und setzte sich ebenfalls mit neun zu acht Stimmen durch. Hüttenkofer ist damit laut Rathauschef Hans Sienerth (parteifrei) die erste Frau im Ort, die jemals ein Bürgermeisteramt ausfüllen darf. Eine wesentliche Änderung für den künftigen Betrieb in der jetzt beginnenden Sitzungsperiode ist ebenfalls beschlossen worden: Der Gemeinderat, in dem künftig 16 statt vorher 14 Mitglieder sitzen, weil die Gemeinde die 3000-Einwohner-Grenze überschritten hat, legt sich erstmals einen Haupt- und Umweltausschuss zu, der sich nach Darstellung von Sienerth explizit um die Umweltthemen wie Klima, Biodiversität oder Energieberatung vor Ort kümmern soll. Eine weitere Neuerung zum Start in die neue Sitzungsperiode: Künftig werden alle Protokolle öffentlicher Sitzungen auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.